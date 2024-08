„Az első idei viadalon, Monacóban egy nagyobb mezőnyben ötödikek lettünk, ehhez képest hazai pályán nem ment olyan jól a motorhűtés problémája miatt, végül a kilencedik helyen végeztünk. A szezonban Olaszországban tervezünk még elindulni egy versenyen” – mondta a bme.hu-nak Boros Csaba csapatkapitány. Almádiban a BME mellett még a Veszprémi Pannon Egyetem képviselte a magyar színeket a solar Boat Challenge-en, a mezőny többségét ezúttal is a holland egységek tették ki. Hollandiában ugyanis nagy hagyománya van ennek a versengésnek, nemcsak az egyetemek építenek hajókat, de még középiskolák is. A legnevesebb versenyeket is ott rendezik, a BME csapatának tagjai remélik, hogy a következő években eljutnak majd az egyikre.

A BME technikai sportos hagyományait a szárazföldön a BME Motorsport ápolja.