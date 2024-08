– A kezdeti években csak a magyar művészek között hirdettük meg a programot, de mindvégig egy nemzetközi művészeti műhely létrehozása lebegett a szemünk előtt. Alapítványunk 2021–2023 között a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa hivatalos partnerévé vált, ami segítette, hogy további szakmai programokat és kiállításokat is szervezzünk – mondta el Varga Dávid, a BAR művésztelep megalapítója. Párjával azzal a céllal hozták létre a művésztelepet, hogy magas színvonalú szakmai közeget, valamint zavartalan és nyugodt körülményeket biztosítson a jelentkező művészeknek ötleteik megvalósításához.

– Minden évben sokszoros túljelentkezés nehezíti meg a független szakmai zsűri feladatát a pályázatot elnyerő művészek kiválasztásában. Az idén Kopeczky Róna, az acb Galéria művészeti vezetője, Kosinsky Richárd, a KOGART Művészeti Alapítvány művészeti igazgatója, Lenk Zsuzsanna, a Balatonfüredi Modern Műtár intézményvezetője, valamint Szabó Klára Petra festő- és intermediális művész alkotta szakmai zsűri javaslatára érkeztek a művészek. Az idei tábor öt magyar résztvevője mellett egy japán és egy kolumbiai művész vett részt.

Szólád adott otthont a BAR művésztelepnek

– A BAR minden évben egy adott tematika köré szerveződik. Volt már téma az egyén és a közösség viszonya, a bábu, a digitalitás, az idén pedig a Glitch in the System (hiba a rendszerben) nevet viseli a művésztelep, az alkotói folyamatba bekerült hiba és véletlen szerepét járták körül a résztvevők alkotásaikkal.

Inspirálódhattak a BAR művésztelepen

A szervezők a BAR kialakításában fontosnak tartották a magas minőséget, mind a szervezés, mind a megvalósítás területén. Szeretnék elérni, a hogy művészek amellett, hogy jól érzik magukat és teret engedhetnek kreativitásuknak, lehetőséget kaphassanak megismerni művésztársaikat, szakmai kapcsolatokat alakíthassanak ki, és akár együttműködhessenek a partnereinkkel, támogatóinkkal is.

– Ahogy a korábbi években megszokhattuk, a művészek nemcsak a környezetből, hanem egymás alkotói hangjából is inspirálódhattak, a közös esti beszélgetések segítették a kapcsolatok építését, valamint az egymásra hatások is felerősödhetnek. A művésztelep pedig kiállítással zárult a szóládi Faluházban, ahol Szabó Klára Petra mondott köszöntőt.