Mintegy száz kaposvári és környékbeli gyermek tanulhatta meg a tűzoltóktól, hogy a 112-t csak baj esetén szabad tárcsázni, ugyanakkor, ha nincs felnőtt a környezetükben, hogyan tudnak segítséget kérni.

A gyerekek a gyakorlatban is kipróbálhatták, mit kell elmondaniuk a segélyhívó tárcsázásakor, milyen információkra van mindenképp szüksége a tűzoltóknak, hogy a megfelelő egységeket tudják elindítani a helyszínre.

A gyerekek hét állomáson hallhattak a lakásban keletkező tüzek megelőzéséről és a füstérzékelő használatának fontosságáról. A fiatalok saját szemükkel is meggyőződhettek arról, hogyan kell megfékezni a tüzet, ha lángolni kezd a tűzhelyen lévő edény tartalma és mi a legrosszabb megoldás ebben az esetben. A VR szemüvegen át egy élethű lakástűz kellős közepébe csöppenhettek és a virtuális világban, a füsttel teli épületből együtt menekülhettek a bajba jutott lakókkal. De a legbátrabbak próbára tehették magukat egy füsttel teli helyiségben is, s a menekülés módját is elsajátíthatták. Végül a csapatok valamennyi tagja a tűzoltók bőrébe is belebújhatott, szinte mindenkinek sikerült két perc alatt magára ölteni a bevetési védőruhát és elindulni egy káresethez, akárcsak az igazi tűzoltók.