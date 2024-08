A keszthelyi Kutyás Strand és Piknikkert idén az ötödik szezonját zárja a nyár végén. Sziládi-Kovács Tibor a strand üzemeltetője folyamatos fejlődést, növekedést, s evvel együtt változást tapasztal a vendégkört tekintve. – Idén a látogatóink 40-50% külföldi. Németország, Ausztria, Csehország, Szlovákia, Lengyelország a fő desztináció, ahonnan érkeznek hozzánk, magyarok leginkább Nyugat-Magyarországról és Budapestről. Növekvő tendenciát látunk, hogy a a keleti országrészből is jönnek – hosszabb időre, tervezetten, szállást is igénybe vesznek Keszthelyen vagy közeli településeken. Így ez a régió igencsak kiemelt kutyás turizmusban. Sziládi-Kovács Tibor

Fotó: Mészáros Annarózsa/likeBalaton.hu – A covid alatt leginkább csak magyar vendégünk volt, a látogatók körülbelül 95%-a, hiszen a külföldiek nem jöttek Magyarországra, a magyarok se mentek külföldre, így gyakorlatilag csak az itt élő külföldiek voltak 2020-21-ben, talán még ‘22-ben is a vendégeink. 2023-ban indult el egy átrendeződés és idén érezhető az, hogy szinte fele-fele arányban oszlik meg a látogatók száma magyar és külföldi vendégek tekintetében. Az is érezhető, hogy a covid alatt egyre többen vállaltak, vettek magukhoz kutyát. De ezt nem csak itt a strandon érzékeltem, hanem más területen is, mint például az éttermek, szállások ez irányú fejlődésében, illetve látom a kutatásokat is – avat be a részletekbe Tibor. Együtt nyaralni jó!

Fotó: Mészáros Annarózsa A napijegyek mellett szezon bérletek is válthatóak a rendszeresen visszatérőknek. Az egyik egy általános bérlet, a másik pedig a helyi és környékbeli lakosoknak nyújt kedvezményt. Tibor szerint a keszthely környéki kutyások ki is használják ezt a lehetőséget. – Jelenleg öt bérelhető, VIP helyünk van, ami nagyon komoly funkciót lát el, hiszen félénk vagy kevésbé szocializált kutyával remekül használhatóak ezek a körbekerített területek, akár több fővel is. Annyiban VIP, hogy napágyat adunk, árnyékos és körbekerített, tehát egy kis saját odúja van az embereknek – kutyáknak, erre egyre nagyobb igény mutatkozik. Ezen kívül kutya játszótér is van itt, ami egy plusz attrakció és folyamatosan használják a látogatóink. Most már lehet SUP-ot is bérelni, tehát igyekszünk embereknek, kutyáknak is olyan plusz szolgáltatást szolgáltatást nyújtani, ami egy picit több más kutyás strandnál.