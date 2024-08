Neszményi Zsolt főispán, Vetési Bernadett főigazgató, és Boldog-Ellenberger Szilvia igazgató adta át az elismeréseket a kiváló munkát végző munkatársaknak az ünnepségen.

Neszményi Zsolt köszöntőjében felidézte az államalapítás legfontosabb mérföldköveit és kiemelkedő alakjait, párhuzamot vonva az egykori és az aktuális kihívások között, amelyek a békés, keresztény Magyarország létrejöttét és megtartását próbára tették egykor és teszik ma is.

Neszményi Zsolt az ünnepségen beszélt arról is, hogy egy országot kizárólag a benne élő állampolgárok tehetnek sikeressé, így a jól működő közigazgatás is a benne tevékenykedő munkatársak áldozatos és magas színvonalú munkájának köszönhető.

– Az olyan kormánytisztviselők teszik sikeressé a kormányhivatal munkáját, mint a most kitüntetettek, akikben a magas színvonalú szakmai tudás segítőkészséggel és precizitással párosul – hangsúlyozta a somogyi főispán a köszöntőjében.

Kitüntetett kormánytisztviselők

Elismerésben részesült: Bakonyi Ferenc László (Csurgói Járási Hivatal), Biczó Zoltán (Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály), Buzsáki Gábor (Agrárügyi Főosztály), Dr. Dobó-Ludvig Annamária (Földhivatali Főosztály), Dulcz Zoltán Sándorné (Tabi Járási Hivatal), Éder Péter (Siófoki Járási Hivatal), Elsner Roland (Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály), Felde Katalin Edit (Népegészségügyi Főosztály), Filotás Lajosné (Pénzügyi, Gazdálkodási és Informatikai Főosztály), Galgóczi Tünde (Földhivatali Főosztály), Gőbölös Ivett (Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály), Horváth Gabriella (Hatósági Főosztály), Kovács Mónika (Állami Főépítészi Iroda), Dr. Kovács-Tátrai Szilvia (Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály), Krisztbaum Szilvia (Barcsi Járási Hivatal), Dr. Márki Mirella (Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály), Micsinai-Nagy Nikoletta (Kaposvári Járási Hivatal), Molnár Gábor Tamás (Fonyódi Járási Hivatal), Molnár Márta (Kaposvári Járási Hivatal), Nagy Árpádné (Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály), Dr. Nagy Zsolt (Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály), Németh Erika Erzsébet (Siófoki Járási Hivatal), Ötvös László Sándor (Pénzügyi, Gazdálkodási és Informatikai Főosztály), Pálfi Zsuzsanna (Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály), Pintér Tünde (Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály), Schenk István (Marcali Járási Hivatal), Sipos Zoltán (Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály), Szabó Katalin (Nagyatádi Járási Hivatal).