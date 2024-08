– Nagyon megnyugtató, hogy most nem hallom a mindennapos légriadókat, mert pont a városháza mellett lakunk, és állandóan halljuk, még este is sokáig szól – vette át a szót a kárpátaljai Csapról érkezett Szabó Lili. – Igaz, hogy megszoktuk a szirénákat, de amikor megszólal, akkor van bennünk egy rossz érzet, nem tudjuk mi történik majd. Ez nem jó érzés. Itt a Balatonon azonban minden jó, mert nem vagyunk veszélyben.

Nagyon jól érzem magamat a Balatonnál.

– mondta a fiatal.

Nagy-Boros Károly Félix az erdélyi Szilágypanitról utazott el Balatonfenyvesre. A fiú elmondta, a balatoni fürdés, a sportvetélkedők és a vallásos programok miatt is szeretett volna idén is részt venni a táborban. Kiemelte, a vallásos programok több hitet adnak neki, ezáltal jobban tud bízni a Fennvalóban. Az ifjúsági találkozón olyan fiatalok is vannak, akik korábban gyerekként éveket jártak a táborba, most azonban már kísérőként tértek vissza. – Felnőtt fejjel jó látni azokat az érzelmeket a gyerekeken, melyeket mi is átéltünk anno – mondta a 21 éves teológus hallgató, Nagy Ákos Csongor, aki a felvidéki Hanva településről érkezett. – Lehet, hogy a fiatalok még teljesen nem is értik, miről szól egy előadás, de azért kis pillanatok megmaradnak bennük, és azok később segíteni tudnak nekik, ha erősíteni szeretnék a hitüket – emelte ki az egyik segítő.

A hétfőtől szombatig tartó tábort a Dunántúli Református Egyházkerület is támogatta, a kárpátaljai fiatalok pedig a Kaposvári Református Egyházközség segítségével jutottak el a Balatonhoz. A táborozókat szerda este Steinbach József püspök, a zsinat lelkészi elnöke is meglátogatta.

Megtanítják, kinek a kezében vagyunk

A találkozót a Kié vagyok? kérdés köré építették fel idén. Révészné Bellai Csilla, református lelkipásztor, a találkozó szervezője elmondta, az úri imádság utolsó mondatával,

Mert Tiéd az Ország, a Hatalom és a dicsőség mindörökké!

az úgynevezett doxológiával foglalkoznak minden nap. – Ez azért is nagyon fontos, mert ezek azok a témák, melyeket az ember átvett magának – emelte ki. – A dicsőséget, a hatalmat, az országot mi akarjuk birtokolni. A fiatalokat nem árt arra megtanítani, hogy mi is valakinek a kezében vagyunk, és valakihez tartozunk. Ezt szeretnénk bennük elmélyíteni – hangsúlyozta Révészné Bellai Csilla.