A rekorder kaposvári utast 35 alkalommal büntették meg járatainkon – tájékoztatta a Sonline.hu-t a MÁV Zrt. kommunikációs igazgatósága. Az idén kaposváriaknak 63 büntetést, több mint 1,7 millió forint értékben szabtak ki jegyvizsgálók olyan utasok számára, akik a vonat fedélzetén nem tudták vagy nem akarták rendezni a büntetést. A kiállított helyi bírságok esetében eddig 154 ezer forint befizetés érkezett. A bliccelők menetjegyüket már csak emelt összegű pótdíj megfizetése mellett pótolhatják. Melynek összege a vonaton 2600 forint, utólag fizetve 25 ezer forint.

MÁV a bliccelők ellen indított kampánya

Fotó: Bohanek Miklós

Összesen 63 büntetést szabtak ki a bliccelőkre

Ha a potyautas a bírságot 30 napon belül nem fizeti meg, úgy 50 ezer forintos pótdíjat kell utalnia, és ez követeléskezelési, valamint postaköltséggel, illetve adott esetben késedelmi kamattal is nő. A megbírságolt bliccelők a nagyobb problémákat elkerülhetik, ha tartozásukat mihamarabb rendezik. Ehhez a vasúttársaság segítségét is kérhetik: egyedi fizetési konstrukciót, részletfizetést, fizetési halasztást is kaphatnak. A fizetést megtagadók esetében a bírósági végrehajtók a jövedelemből letilthatják a vasúttársaságnak járó összeget, vagy rosszabb esetben a bliccelő ingatlanára végrehajtási jogot vethetnek ki.