Dinós matricákat és buborékfújókat is találnak a kicsik, sőt még uzsonnás táskákat is készített nekik.

– Varrtam már buta tyúkokat, okoskodó baglyokat, zsebcicákat, mélázó manókat, gyönyörű pillangókat, aggódó kukacokat, vidám halakat és most a buggyant békák jönnek – mesélte mosolyogva az alkotó. Hozzátette: egész nyáron zakatol a varrógépe.

– A gyermekek mosolyáért minden perc megéri, olyan jól esik, mikor egy-egy fotót kapok, amelyen látszik, hogy örülnek a meglepetéseimnek

– mondta meghatottan. Kovács Kata nyolc évvel ezelőtt kezdte a szeretetvarrást. Eleinte példát szeretett volna mutatni, ma már csak a gyereknek és a felnőtteknek szeretne örömet szerezni. Korábban már vitt a varrt ajándékaiból a játszóterekre, valamint támogatók segítségével gyerekjátékokat is gyűjtött össze. A vakáció előtt pedig az oktatási intézmények bejáratánál, kapujában tette le a varrt alkotásait.

Fotó: Kovács Kata

– A mai világban szinte minden csak és kizárólag az eredményekről szól, mindig csak a jó tanulókat jutalmazzák, a vakációs ajándékkal a tanulmányi eredménytől függetlenül szerettem volna meglepni a diákokat – mondta el a kaposvári édesanya.

A közelmúltban ellátogatott a Honvédelmi Minisztériumba a kaposvári származású Böröndi Gábor vezérezredeshez, mert szeretne a szeretetvarrással hidat képezni a katonaság és a civil lakosság között, valamint szeretne a békemisszióban részt vevő magyar egyenruhásoknak ajándékot küldeni. A megjavított Hajnalcsillag játszótérre most hétvégén, vasárnap a gyerekek kérésére csuszka csigákat varr és uzsonnás táskákat az iskolakezdésre. Egy országos csoporthoz is csatlakozott, a Kedves Magyarország nevezetű szervezethez, így már országosan is meglepheti a kisgyerekeket.