Különféle autós kategóriákban mérhették össze tudásukat a vállalkozó kedvű gyermek-, női- és férfiversenyzők, akik az ország számos pontjáról érkeztek Marcaliba. A rekkenő hőségben most is szükség volt a pálya folyamatos locsolására, hogy a rendszeresen felcsapódó porfelhők miatt láthassanak és élvezhessenek is valamit a látványos futamokból a különleges járművek és a benzingőz szerelmesei.

Folyamatosan locsolták a marcali roncsderby-pályát

Fotó: Kiss Kálmán

A rendezvényre kilátogatók ezúttal is megtekinthették a többnyire házilag barkácsolt gépeket a sátor-depókban. A járművek természetesen nem állhattak rajthoz, ha nem feleltek meg a meghatározott verseny-követelményeknek; műszaki állapotukat pedig a szigorú versenybírók ellenőrizték. A versenyek ezúttal is tartogattak némi izgalmakat, és nem volt hiány a veszélyes és látványos elemekből, előzésekből sem. Így például Drávecz László marcali Lada-versenyzőnek a bal első kereke esett le verseny közben, ezért az autóját egy „speciális vontató géppel” kellett kihúzatni a pálya felső, távolabbi szakaszáról; ahol a pályabírókon kívül szerencsére más nem tartózkodott.

Fotó: Kiss Kálmán

A szervezők természetesen – mint eddig mindig – a gyermekekre is gondoltak, így az édességek mellett, a légvár is várta őket.