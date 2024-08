- Az utazási távolságtól függetlenül 300 forintos egységes helyjegyet a vasúti és autóbuszos pénztárak, valamint a MÁV-START automatái mellett 5% kedvezménnyel, mindössze 285 forintért lehet megváltani a MÁV mobilalkalmazásban és a jegy.mav.hu felületén - tájékoztatott szerdán a Volánbusz. - Az értékesítési csatornákon az R betű jelöli a járati sorban azokat a járatokat, melyek esetében lehetőség van a helyjegyvásárlásra. A kiválasztott járatra legkorábban 60 nappal és legkésőbb 60 perccel az utazás előtt biztosít jegyvásárlási lehetőséget a Volánbusz.

A helyjegyet jellemzően a kiindulási és a célállomás közötti viszonylat lehet megváltani. A lefoglalt ülőhelyet ugyanis csak a járat indulási helyén tudja garantálni az autóbuszos társaság. A cég közleményében arra is felhívta a figyelmet: amennyiben az utas nem jelenik meg az autóbusz indulása előtt, a helyét elfoglalhatják a helyjeggyel nem rendelkező utasok.

- Az elővételben vett jegyet és a helyjegyet minden esetben be kell olvasni az autóbusz fedélzetén működő validátorral - ismertették. - Ezért célszerű már a felszállás előtt előkészíteni az online megváltott elektronikus, illetve a pénztárban vagy automatában vásárolt, papíralapú jegyeket, és természetesen az esetleges kedvezményre jogosító dokumentumokat is. Fontos tudni, hogy a jegy.mav.hu oldalon megváltott helyjegyeket csak MÁV applikáción keresztül lehet bemutatni és érvényesíteni, a jegyet kinyomtatni nem lehetséges, ezért az ezen a csatornán vásárolt jegyekhez is szükséges az alkalmazás.

A Volánbusz-jegyeket és az augusztus 5-én bevezetett helyjegyet már naponta négyezer utas az alkalmazáson keresztül vásárolja meg. Az alkalmazásban is elérhető, EMMA nevű, egységes menetrendi kereső és útvonaltervező szolgáltatással valós idejű autóbuszos információkhoz is juthatnak a felhasználók, a közlekedési módokat pedig könnyedén kombinálhatják az útvonaltervezés során.