– Az ivartalanítás nem mindenkinek egyértelmű, sajnos rengeteg kölyköt találunk. Most is 150 cica van nálunk, amelyek többsége kölyök – tette hozzá. Jó eséllyel találnak gazdára ezek a négylábú dorombolók, hiszen tavaly is 50 macska került új otthonba a Kapos Állatbarát Alapítványtól.

A gyerekek amellett, hogy fontos információkat kaptak a macskákról, egy hús-vér cicával is megismerkedhettek. Eddy nem jött zavarba a könyvtárban sem, a maine coon fajtájú macsek örömmel vette a gyerekek kényeztetését. Majd közös alkotás következett, ahol természetesen cicás rajzokat készíthettek, színezhettek, de még cicás maszk is készült.

– Rendkívül népszerűek a nyári foglalkoztató programjaink – mondta Hertelendy Helga, a gyermekkönyvtár részlegvezetője. Hozzátette: minden csütörtökre hirdettek hasonló rendezvényt, amelyekre előszeretettel érkeznek gyerekek és nagyszülők is. – De a szünidő minden napján kedveltek a gyermekkönyvtárunk szolgáltatásai. Szívesen jönnek be anyukák, nagyszülők gyerekekkel. De arra is volt példa, hogy apuka eljött gyermekével és felolvasott neki – emelte ki Hertelendy Helga.