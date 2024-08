Babgulyás és töltött káposzta is rotyogott a kondérokban az eddei falunapon szombaton. A rendezvényen olyan különlegességeket is készítettek a főzőcsapatok, mint a cigány lecsó, vagy éppen a tőgypörkölt. A hagyományos ételek mellett családi vetélkedő is színesítette a programot.