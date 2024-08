– Két és fél kilométer hosszú a község, és sok az idős ember. Ha valaki busszal megy postára Szigetvárra, Kadarkútra vagy Barcsra, az fél napjába telik.

Ladon két településrészt egy meredek domb választja el, de csak egy helyen áll meg a mobilposta. Az időseknek nehéz erre közlekedni, különösen rossz időben. A postatörvény szerint azonban egy településen csak egy helyen kötelező megállnia a mozgópostának.

– Az utóbbi időben négy órára csökkentették a nyitvatartást, de ennek is vége – mondta Pirosné Tamás Krisztina, Lad polgármestere. – A posta megszüntetése felerősíti a hátrányos helyzetet, szembe megy az egyenlő hozzáférés elvével. A szolgáltatás az önkormányzatokra terhelődik, de ez nem kötelező feladat számunkra, és nincs hozzá humán erőforrásunk. Csak akkor érné meg, ha a hivatalon belül részmunkaidőben ki tudnánk osztani, de nincs meg hozzá a tudás, és az önkormányzatok csökkent létszámmal dolgoznak a közös hivatalok létrejöttével.

Homokszentgyörgyön a kézbesítés tovább működik, és szuloki központú mozgóposta jár.

Homokszentgyörgyön is a mobil posta veszi át a szolgáltatást

– Beszéltem a posta nyugat-magyarországi régióvezetőjével – mondta Czinke János, Homokszentgyörgy polgármestere. – Többféle módon próbáltuk meg rávenni a postát, hogy ne szüntessék meg a szolgáltatást. Az önkormányzat épületében volt a postahivatal, a bérleti díjat is elengedtük volna, csak maradjon. Beleegyeztünk abba, hogy részmunkaidőben legyen nyitva, vagy a dolgozó Ladon és Homokszentgyörgyön felváltva töltse a napokat. Többféle verziót felvázoltunk, de hiába.

Az önkormányzatnak kellett volna fizetnie a postai alkalmazottat, de erre nem volt finanszírozásuk. A polgármester vállalkozókkal beszélt, de senki sem akarta kivenni a postát, mert nem nyereséges. Ráadásul ez speciális ágazat, érteni kell az üzemeltetéshez. A posta forgalma egyébként lecsökkent a futárcégek miatt, és a készpénzfelvétel is ritkább a bankkártyák terjedésével, sőt sokan a csekkeket is online fizetik. Főként az idősebb korosztály ragaszkodik a postahivatalhoz, nekik ezentúl a mozgóposta megadott időpontjához kell alkalmazkodniuk.



Több helyen megőrizték a postát Az újraindított csökölyi postahivatalt tavaly ősszel ünnepélyes keretek között adták át, mert a századik állomása volt a postapartnerség programjának. Egy önkormányzati épület hátsó helyiségében nyitották újra. Bérleti díjjal, rezsivel nem kell számolniuk, mert az épület a falué. A régi postai dolgozó az önkormányzat alkalmazásába áll, normatívát kaptak a fizetésére. Tataroztak és kifestették a helyiséget, nyomtatót, kártyaleolvasót, lemezszekrényt vettek, és bekötötték az internetet. Nagyjából félmillió forintos beruházás volt az önkormányzati költségvetés terhére akkor. Szennán és Tapsonyban is sikerült megőrizni a postahivatali szolgáltatást. A nagyatádi járásban rendes nyitvatartási időben Nagyatádon kívül csak Lábodon, Segesden és Somogyszobon működik postahivatal. Taranyban és Háromfán napi három órában fogadják az ügyfeleket, többnyire délelőtt.