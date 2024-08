– A pincér és szakács tanulókon kívül cukrászok is elutaztak a horvátországi Lanternába, amely Porec közelében található – mondta Kárász László, a Széchenyi István Technikum és Szakképzőiskola igazgatója. - A fiatalok nem csak a helyi gasztronómiát ismerték meg alaposan, hanem a mediterránt is, melyben az olasz konyha meghatározó szerepet játszik.

A pincérek, szakácsok és cukrászok három helyszínen dolgoztak: a tengerparti, illetve egy kempingben működő vendéglőn kívül egy négy csillagos hotel éttermében dolgoztak. Utóbbiban naponta 1450 vendégre főztek, s a kaposvári ifjú szakácsok igencsak kitettek magukért. A horvát vendéglátós szakemberek annyira elégedettek voltak Dombai Ferenc 12. osztályos szakácstechnikus tanuló munkájával, hogy a KSZC tanulója a látványkonyhán bizonyíthatta tudását a vendégek előtt.

– A frissensültek, a tintahal, és a kagylón kívül az elmaradhatatlan csevapcsicsát is felszolgáltak az étteremben, s volt olyan diák, aki süteményt szelt, gyümölcsöt tálalt vagy pudingot készített a vendégseregnek – hangsúlyozta Kárász László, aki felügyelő tanárként tíz napot töltött a horvátországi gyakorlaton. – Tanulóink hozzáállása példaértékű volt, a csapat az eltelt három hétben sok újdonsággal bővíthette tudását. A szakácsok és a cukrászok a konyhán segítettek, s a szállóban nyaraló magyar vendégek nagyon örültek az ott dolgozó pincér tanulóinknak.

Munka mellett kirándulásra is jutott idő: a kaposvári csapat Porecban járt, s eljutottak Novi Gradba is. Városnézés, hajókázás és strandolás színesítette a programot, több olyan kamasz volt a csapatban, aki életében először fürdött tengerben. Kárász László azt mondta: az ausztriai Raurisból is hétfőn indult haza a négy tagú csapat, ahol egykori tanítványuk családi panziójában dolgoztak. A konyhán és az étteremben egyaránt helyt álltak, de ha a helyzet úgy hozta, a takarításban is segítettek. A fiatalok szép teljesítményt nyújtottak, s az iskola befejezése után az egyik szakácsnak munkalehetőséget ajánlott a tulaj.