Kilenc nemzet tűzoltói bújtak egyenruhába, hogy megmérettessék magukat a hétvégén rendezett FireFit versenyen. A somogyi tűzoltók is indultak a nem könnyű megméretésen.

– Fel kellett jutni egy tizenkét méter magas toronyba egy húsz kilogrammos tömlőt cipelve, majd nyomás alatt lévő sugárral célba kellett lőni és egy nyolcvan kilogrammos bábut is be kellett húznunk a célba – mesélte ifjabb Bodó László, aki nem először vett részt ilyen versenyen. – Korábban csak egyéni, most pedig csapatversenyt is szerveztek, amelyen helyt tudtunk állni. Szerencsére hűlt kicsit az idő, ami segítségünkre volt – tette hozzá.

Megjegyezte: a szolnoki versenyen magyarok mellett román, német, szlovák, ír, szlovén, osztrák, cseh és dán tűzoltók mérték össze tudásukat. Vegyes váltó kategóriában Török Eszter (KÖTÉL Egyesület), Kiss János (Bolhás ÖTE), Nagy Kornél (Kurd ÖTE) és ifj. Bodó László (KÖTÉL Egyesület) nemzetközi harmadik, valamint magyar első helyezést értek el. Vegyes páros kategóriában Török Eszter és ifj. Bodó László nemzetközi harmadik és magyar első helyezést ért el, míg tandem kategóriában Nagy Kornél és ifj. Bodó László nemzetközi és magyar első helyezést ért el. Ezentúl férfi M30-as kategóriában is harmadik helyezést ért el ifj. Bodó László. Rajtuk kívül Szőke Hanna (Bolhás ÖTE) és Szita Ferenc (Böhönye ÖTE) is szép eredménnyel teljesítették a versenyszámokat.



– Ez a FireFit verseny Kanadából indult, mára nemzetközileg elismert komplex erő-állóképességi megmérettetés, amely által egy tűzoltó megismerheti a határait – emelte ki ifjabb Bodó László. – Most egy kicsit pihennem kell, mert kihajtottam magam, de ősszel ismét indulok a szlovéniai majd az ausztriai FireFighter Combat Challenge versenyen – tette hozzá a somogyi önkéntes tűzoltó.