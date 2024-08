Beigazolódott Szita Károlynak, Kaposvár polgármesterének egykori jóslata, miszerint a világ egyik legrangosabb zenei fesztiváljává válhat a KaposFest. Merthogy az idén tizenötéves, városimázs szempontból is meghatározó esemény az elmúlt évek folyamán valóban a vármegyeszékhely büszkesége lett. Hazai és nemzetközi szinten egyaránt jegyzett rendezvény, melynek közönsége már a kezdetektől megkedvelte, s évről évre várja a gazdag programsort. A zenekedvelő publikumnak ezért kell minden évben időben észbe kapnia, hogy mielőbb megvásárolja jegyét, bérletét, különben könnyen lemarad az augusztusi csodáról.

Az előttünk álló napok is csodavárással telnek, hiszen a másfél évtized alatt változtak ugyan a fesztiváligazgatók és a művészeti vezetők, de a színvonal tartósan magas maradt. Így lesz ez az előttünk álló héten is. Ég és föld, szent és profán, legenda és valóság, kortárs és klasszikus mű kapaszkodik össze, hogy világnagyságok és művészi pályájuk elején járó kiválóságok, szólisták és zenekarok közösen igazolják: ének és muzsika különös szférába emel bennünket. Egyesek szerint már-már Isten közelébe. Olyan éteri világba, ahova az utóbbi időben bizony egyre gyakrabban vágyakozik a lélek, hiszen a mindennapok ritmusából és a bennünket körülvevő szennyből egyedül a művészet emelhet ki bennünket. A fellépők pedig valóban művelik a csodát és nem magyarázzák – mély hittel, alázattal, kiemelkedő talentummal megáldva, de teret engedve játékosságnak, könnyedségnek is. Bősze Ádám zenetörténész moderátori jelenléte 15 éve üdítő színfoltja a fesztiválnak. Személye garancia arra, hogy két műsorszám között tovább pallérozódjon az elme, miközben a humor is teret nyer. Ezúttal előadóként is hallhatjuk.

A KaposFest tehát valódi csoda. Vigyázzunk rá, hogy megmaradjon, s a támogatók is higgyék szüntelen: a 3. évezred embere is éhes a csodára.