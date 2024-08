Tratnyek Gyula Háromfa polgármestere elmondta, hogy a többség kihasználta gázpalack előnyét a versenyen, de voltak akik fa tüzeléssel melegítették az ételt.

Állítólag úgy adja meg a jellegzetes – magyaros ízét és aromáját az étel.

Bármilyen ételt készíthettek, de kikötés volt, hogy a csülök domináljon benne. Felnőtteknek volt büfé, a gyerekeknek popcorn, ugrálóvár. Homokkép készítésre is sokan jelentkeztek, valamint a csillámtetoválásra. A barcsi Szív Egyesület jóvoltából egészségügyi szűrésen is részt vehettek. Elég sokan ki is használták a lehetőséget.

Fürjecske Néptánc csoport a háromfai falunap színpadán.

Fotó: Györke József

Délben jó ebédhez szólt a nóta Villányi Laci kisprímás és Sárközi Ferenc prímás jóvoltából. Nagy tapsot kapott a Fürjecske Néptánc csoport és a Novo Virje tambura zenekara. Joós Ferencné magyar nótákkal, Pál Csaba Elvys dalokkal lépett fel. Nagy tapsot kaptak a Háromfai Dalnokok is régi slágereket felidézve. Fellépett még a Fáraó Együttes és Lakics Balázs. Köszöntötte a megjelenteket Szászfalvi László országgyűlési képviselő, valamint Tratnyek Gyula polgármester. Mirko Remetovic a horvát település polgármestere is megköszönte a meghívást.

Fotó: Györke József

Nagy várakozás előzte meg a főzőcsapatok eredményeinek kihirdetését. Különdíjban részesültek a Somogysámsoni polgárőrök. A legfinomabb csülkös ételt az Együtt Taranyért Egyesület tagjai készítették. Második a H.Ö.R (Határőr) csapat – Bolhó, míg harmadik Babócsai Nárcisz Egyesület lett. A napot tűzijáték zárta.