Ingatlan 1 órája

Csurgói ház, hogy valóban ki tudjon kapcsolódni

Szeretne egy házat a horvát határ közelében? Itt a lehetőség, hogy egy jót, jó áron vegyen! 75 négyzetméter, 3 és fél szobás, pincéje is van, a telek több mint elég, és két kocsival is beállhat. Ha valóban ki akar szakadni a hétköznapokból, érdemes megnéznie ezt az ingatlant, mert az ára is kedvező! Ha életvitelszerűen tartózkodna ott, akkor pedig egy dologban biztos lehet, a csend az egyik alapszolgáltatás a béke mellett.

“CSURGÓ KÖZPONTjához közel 75 m2-es 3 szobás hangulatos CSALÁDI HÁZ ELADÓ 1609 m2-es gondozott KERTtel! A TÉGLA építésű ingatlan palával fedett, 1962-ben épült. Nyílászáróit műanyagra cserélték, fűtése a pincében elhelyezkedő vegyes tüzelésű kályhával van megoldva. A házba belépve egy nagyobb előtérbe/nappaliba érkezünk onnan nyílik egy másik központi nappali helyiség, amiből megközelíthető a két szoba, főzőfülke és a fürdőszoba. A háznak van egy hátsó bejárata is, ami az udvarra nyílik. Itt nyári konyha, tárolóhelyiség, két pince, tyúkólak és két garázs is helyet kapott. A parkosított előkert mögött jelenleg is gondozott konyhakert található termő gyümölcsfákkal. (sárgabarack, őszibarack, cseresznye, meggy, szilva, ringló, dió). [...]” További házakért keresse fel az ingatlanbazar.hu oldalát!

