Varga Józsefné elnök augusztus 20-a jelentőségéről beszélt, majd megszegték az új kenyeret, amelyből mindenki kapott.

Az ünnepség csúcspontjaként a Korona Nyugdíjas Egyesület Margittay Tündével az élen elénekelték a Honfoglalás című film betétdalát. Messzire hangzott, hogy „ez a föld a tiéd, ha elmész, visszavár.” Ez alkalommal is üde színfoltjai voltak a rendezvénynek a hangszeres szólisták, így a koronások állandó tangóharmonikás kísérője, Nagy László és névrokona, a mandolinon játszó Nagy Lászlóné. Az ünnepi műsort a Deseda énekkar vidám egyvelege zárta, az ezt követő ebéd után pedig, a szokásoktól eltérően, a nagy hőség miatt hamar szétszéledt a társaság.

– Csodálatos élményben volt részünk, szinte hihetetlen, mennyi tehetséges, kiemelkedő énektudással és előadói képességgel rendelkező időskorú él közöttünk – jegyezték meg többen is a hallgatóság soraiból. A rendezvény sikeréért sokat tett Halmos Lászlóné vezetésével a zimányi nyugdíjasklub is, amely főleg a vendéglátásban jeleskedett, míg az önkormányzat Takács János polgármesterrel az élen immár sokadik alkalommal biztosította a közösségi házat díjmentesen a szövetség számára és járult hozzá a költségekhez.