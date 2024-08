– Összességében sikeres volt a nyári idény, közvetítésünkkel az utóbbi hónapokban nagyjából 1100 diák dolgozott, csaknem annyi, mint tavaly ilyenkor – hangsúlyozta Dakó Roland, a Melódiák kaposvári régióvezetője. – Bár egyes somogyi kiskereskedelmi üzletekben, áruházakban idén a korábbinál kevesebb fiatalt foglalkoztattak, viszont a Balaton-parton folyamatosan szükség volt a fiatalok munkájára. A vendéglátás továbbra is sokaknak adott munkát, a büféken, vendéglőkön kívül éttermekben is dolgoztak a fiatalok. Volt, aki pékségben, mosodában vagy kempingben állt munkába, de úszómesterként vagy épp rendőrségi tolmácsként is elhelyezkedtek páran.

Étteremben is sokan vállalnak diákmunkát Fotó: Csapó Balázs

Szerinte augusztus végén, legkésőbb szeptember közepén a balatoni szezonális vendéglátóhelyek zöme bezár. A diákmunkások azonban ősszel tovább folytathatják a munkát, többek között Kaposváron, Nagyatádon, Marcaliban és Siófokon. Somogyban több áruházlánc várja a jelentkezőket, a gyorséttermeknél a kasszában vagy konyhán is dolgozhatnak, s bár az utóbbi időben egyre több az önkiszolgáló kassza, áruházi pénztárosokra az őszi-téli szezonban továbbra is szükség lesz, mint ahogy árufeltöltőkre. Az ipari és élelmiszeripar cégeknél is több munkakör közül választhatnak, van ahol, az anyagmozgatásnál vagy épp a gépek kiszolgálásánál segítenek az ifjak, elvétve adminisztrációs területen is fogadják őket. Dakó Roland azt mondta: általában 1600-1800 forintos órabérre számíthatnak a fiatalok, s lényeges, hogy a 25 év alattiaknak – az szja-mentesség miatt – ez nettó kereset.

Célszerű online regisztrálni a diákmunkára

Budai Mónika, a Kaposvári Videoton HR-vezetője azt mondta: csaknem 20 diákmunkás dolgozik a vállalatuknál, többségük betanított munkát végez. Egy részük az ősszel is marad, s egy egyetemista fiatal – felsőfokú tanulmányainak végzése mellett – dolgozik Kaposváron.

– A fiatalok, a kereseten kívül, munkatapasztalatot szeretnének szerezni, ami később jól jöhet – emelte ki Dakó Roland. – Somogyban az ősszel előreláthatóan több mint 300 diákmunkás áll munkába, és 2025-ben növekedést várunk ezen a téren. Kaposváron a következő időszakban új cégek kezdik el a működést, melyeknek munkaerőre van szükségük. A vállalkozásokkal már zajlik a kapcsolatfelvétel. Fontos, hogy a fiatalok már online regisztrálhatnak egy-egy munkakörre, és az a tapasztalat, hogy a 18 év felettieknek hamarabb találunk állást.