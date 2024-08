A rajt előtt minden csapat gondosan ellenőrizte a drónját, hiszen az eligazítást és a pályaismertetést követően levegőbe emelkedtek az eszközök. A polgárőr drónpilótákra ügyességi feladat várt Kerekiben. Az akadályokkal nehezített terepet hiba nélkül és minél gyorsabban kellett teljesíteni.

Hazánkban mintegy 100 polgárőr egyesület rendelkezik drónnal, Somogyban 14 ilyen eszköz található a szervezeteknél.

A drónversenynek helyet adó Kerekinek és Kőröshegynek közös a polgárőr egyesülete, amely több mint 20 aktív taggal bír. – A helyi polgárőrök is rendelkeznek már drónnal, amit kutatások során többször is használtak – mondta Csicsai László, Kereki polgármestere.



A Siklósról érkezett Kirchner Tibor polgárőrként 4-5 éve használ drónt. – Az illegális migráció során is hasznos az eszköz, de eltűnt személyek vagy eltűnt állatok felkutatásában és tűzeseteknél is hasznát vettük már – mondta a Baranya Vármegyei Polgárőr Szövetség alelnöke.

A Kerekiben rendezett versenyre 15 vármegyéből 17 polgárőr csapat érkezett, akikre a gyakorlati feladatok mellett elméleti kérdések is vártak a drónhasználat kapcsán.

– A bűnmegelőzésben egy forradalmi lehetőséget jelent a drón a polgárőr szervezetek számára. Különösen külterületeken segítheti a munkát - véli Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, aki kiemelte, hogy sok eltűnt személy felkutatásában vesznek részt a társszervekkel együtt a polgárőrök. Ilyen esetekben is nagyon hasznos a drón, de határvédelemnél és az illegális hulladéklerakó helyek felderítésénél is be lehet vetni a modern eszközöket. Az Országos Polgárőr Szövetség célja, hogy az elkövetkező években növelje a drónok számát a helyi szervezeteinél, ezzel is segítve a munkájukat.

A Kerekiben rendezett programon az elméleti tesztet a Baranya Vármegyei Polgárőr Szövetség tagjai teljesítették a legjobban, drónkezelésben pedig a somogyiak bizonyultak a legügyesebbnek. Így a két csapatból áll majd össze az az együttes, amely a polgárőrséget képviseli szeptember közepén az országos rendészeti versenyen.