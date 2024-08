Fonyód városa, a magyar repüléstörténet egyik kiemelkedő helyszíne, augusztus 20-án újabb történelmi esemény színhelyévé vált, amikor a magyar légitársaság, az Aeroexpress hidroplánja és az Arács MS vízibusz összekapcsolódott a Balatonon - írja a LikeBalaton.

Az Aeroexpress légitársaság kétéltű Cessna 206 repülőgépe, mely a budapesti légiparádét követően érkezett, különleges kísérlet részeként szállt vízre Fonyód előtt. A város a magyar repülés korai éveihez is erősen kötődik, hiszen Lányi Antal 1911-ben itt szelte át először a Balatont repülőgéppel, és az 1923-ban alapított Aeroexpress Rt. hidroplánjai is gyakran látogattak ide.

A kísérlet célja az volt, hogy a magyar gyártású Arács MS vízibusz egy speciális platformon keresztül kapcsolódjon a hidroplánhoz, melynek révén a jövőben a vízibusz kis vízi terminálként és megtekintőhajóként funkcionálhat a Balaton közepén, kikötőbe járás nélkül. Ezzel a lépéssel nem csak a partközeli zajterhelést kerülik el, de páratlan turisztikai élményt is nyújtanak. Mint Somogyi-Tóth Dániel, az Aeroexpress alapítója elmondta, régóta készültek ennek a modellnek a kipróbálására. Széchey Márton, Farkas Imre és Horn András hidroplánpilótákkal pontosan dolgozták ki az eljárást, melynek során különös jelentősége volt annak, hogy utóbbi szakember egyben nagyhajós kapitány, az Arács MS parancsnoka is. A Vízimentő Magyarországi Szakszolgálata együttműködésével zajló próbák során szakmai megerősítést nyert a kapcsolódás egyszerűsége és biztonsága, melyet nagyban segített az amerikai repülőgép és a Fekecs Gábor idén 95 éves magyar hajókonstruktőr által tervezett, 1963-as gyártású balatoni vízibusz kiváló illeszkedése a hidroplánhoz.

Az alapító elmondása szerint az Aeroexpress hidroplán divíziója magyar repülési és hajózási szakemberekre alapozva mindeközben éppen üzembe állít egy vízi oktatógépet is és dedikált oktatószervezetet is, illetve nagyszerű magyarországi víztározókat is elkezdett használni a Duna, Tisza és Balaton mellett, így a tervek szerint egy évszázad után újra Közép-Európa legerősebb vízirepülő-képessége épülhet fel Magyarországon, a nagyközönség pedig rövidesen az Aeropark Repülőmúzeum népszerű ismeretterjesztő és élményprogramjai között találkozhat majd a nagymultú hazai hidroplánrepülés újraindulásával.