Araszolunk egyre feljebb és feljebb a Krizsevác kőszikláin. Jézus szenvedéstörténetét megörökítő bronz stációképek előtt Rumszauer atya elmélkedik. Mélyen, megrendítőn. A közelmúltban elhunyt grafikusművészre, Simon András barátjára is emlékezik. A néhai művész két testvére, Dóra és Tamás is a međugorjei zarándokok között van. Azért jöttek, hogy könnyítsenek gyászukon. Az egyik relief előtt András idézetei közül húz mindenki egyet, a hegytetőn naptárlapjairól származó rajzait osztja szét az atya.

Az élet zarándokútját járók között akadnak, akik személyesen ismerték az idejekorán égi műterembe költözött művészt. Köztük én is, s mindazok, akik Somogyban láthatták kiállításait, hallhatták lélekkel teli gondolatait. András néhány hónapja már csak emlékezetünkben él tovább. És grafikáiban, könyveiben, használati és dísztárgyak ötletgazdájaként, ihletett illusztrátoraként. Művei által velünk maradt lakásunkban is. Reich Károly, Kass János, Macskássy Izolda, Szász Endre, Honty Márta, Ikafalvy Farkas Béla, Tibol László, Kertész Sándor, Sörös József műveinek társaságában üzen rajzaival: Útközben, Egyetlen út felé, Otthon-lét, Köszönöm, hogy támaszom vagy, Élet született, Összetartozók, Angyali üdvözlet – sorjáznak beszédes címei a grafikákon, néhányon személyes dedikációjával.

Bár életvonalát Isten irányította, mégis sokunkban visszhangzik a kérdés: miért vette el tőle ily fiatalon az alkotás lehetőségét? A Teremtő titka megfejthetetlen. András az öröklét fényességében jár már közben értünk, e földi lét lakóiért. Itt, a Krizsevác szikláin is…

Míg emelkedő pulzussal kapaszkodunk felfelé, emlékképek törnek rám: közös zarándok­utak megélt mélysége – akár Rómát említem, ahova feleségével együtt érkezett, akár Međugorjét, a kegyelem oázisát, ahol többször zarándoktársak lehettünk. De felidézhetnék kaposvári ünnepeket is a Szent Margit-templomban vagy plébániai programokat, ahol – hogy fokozza a jókedvet és az együttlét örömét –, halandzsanyelven vallott homo ludens voltáról. Képek sorjáznak előttem, pillanatok merevednek ki, hosszúra nyúlt telefonbeszélgetések követelnek helyet maguknak a múltidézésben, amikor lelkileg mélyre került, és elkeseredésében tőlünk várt vigaszt. Odaajándékozott bizalmára mindig bizalom volt a válasz. Itt, Međugorjében is, ahol idősebb társainak nyújtotta jobbját, hogy könnyebb legyen a Krizsevác csúcsára vezető út, vagy a kávéházban egy csésze fekete mellett, amikor közösen vettük nagyító alá életét, művészetét, hogy az interjú – tanúságtételként – belekerüljön az egyházmegye lapjába, majd egy későbbi kötetbe.

Atomjaira hullott világban, szellemi és valóságos harc, háborús fenyegetettség közepette élünk ugyan, ám tudjuk – ahogy a művész is vallotta –, Krisztus a győztes király! Néhány egyszerűnek tűnő vonallal mindent elmondott nekünk életről, hitről, halálról, barátságról, bizalomról, szeretetről, vágyról és szenvedésről. Simon András egyvonalas grafikáival örökre beírta magát a kortárs képzőművészetbe. Szellemi örökségét ránk hagyta. Azokra, akik értették művészetét, s akik most a maguk ütemére lépdelnek botladozva, s indulnak a végső, egyetlen út felé…