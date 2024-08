Online trükkök 2 órája

Egyre változatosabbak az adathalász kísérletek

A tavalyihoz képest is 20 százalékkal, a két évvel ezelőttinél pedig 170 százalékkal nagyobb az adathalász támadások száma az idén. A bűnözők mobiltelefonos üzenetekkel, magukat gyakran a rendőrségnek, mobilszolgáltatónak, vagy csomagküldő cégnek kiadva igyekeznek megszerezni az ügyfelek pénzét és bankkártyaadatait. Az Erste a csaló SMS-ek mellett most arra is felhívja az ügyfelek figyelmét, hogyan tarthatják biztonságban az adataikat.

Az utóbbi időben megszaporodó adathalász támadásokra és a banki adatok védelmére hívja fel a figyelmet honlapján, közösségi oldalain, George Appban és George Weben, valamint ügyfeleinek küldött külön körlevélben az Erste. A bűnözők mobiltelefonokra küldenek SMS üzeneteket, amelyek gyakran azt a látszatot keltik, mintha egy mobilszolgáltató, csomagküldő cég, a rendőrség, vagy egy streaming szolgáltató küldte volna. Az üzenetekben hűségpontok beváltására, érkező csomaggal kapcsolatos adatok egyeztetésére, bírság befizetésére, vagy előfizetési díj kiegyenlítésére szólítanak fel. A módszer ugyan nem új, ám most a csaló SMS-ek korábban sosem látott mennyiségben érkeznek. A telefonos üzenetekben a bűnözők elhelyeznek egy linket, amely egy hamis, az adott SMS-ben szereplő cég vagy szervezet honlapjára megtévesztően hasonlító weboldalra mutat. Amennyiben valaki egy ilyen linkre kattintva az ál honlapon, az ott megadott utasításoknak eleget téve a bankkártyájával fizet, az így befizetett pénze mellett a bankkártyaadatait is átadja a bűnözőknek – hívta fel a figyelmet Kósa Anna, az Erste compliance vezetője. Az Erste már a csalások 90 százalékát ki tudja szűrni, ám hiába minden banki védelem, ha az ügyfél maga adja meg a bankkártyaadatait a csalóknak. A banknál idén már hetente több száz bankkártyát kellett letiltani a bűnözők miatt. A különféle csalásokban érintett és ezért letiltott kártyák száma az Ersténél az idei első hét hónapban 20 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, míg a 2022 azonos időszakával összevetve a növekedés mértéke eléri a 170 százalékot. Az Erste tanácsai – Így védheted meg a pénzed! Sose kattints automatikusan egy SMS-ben érkező linkre, állj meg egy pillanatra és gondold végig, valóban ügyfele vagy az adott cégnek, tényleg csomagot vársz-e az adott futárcégtől!

Ha ezekből még nem egyértelmű a csalárd szándék, a látszólagos küldő hivatalos honlapján/mobilapplikációjában biztosan tájékozódhatsz az aktuális nyereményjátékokról, pont-, vagy számlaegyenlegedről, de telefonon is felveheted velük a kapcsolatot.

A rendőrség nem kommunikál SMS-ben az ügyfeleivel, a csomagküldő cégek pedig soha nem kérnek díjfizetésre.

Az SMS-üzenetbe ágyazott link sokszor kis mértékben sem hasonlít az állítólagos küldő nevére.

Mielőtt jóváhagysz egy fizetést, mindenképp ellenőrizd, hogy kinek és mennyit fizetsz! Ha valami eltérést látsz, ne engedélyezd, és jelentsd nekünk!

Ha megtörtént a baj, és ellopták a kártyaadataidat, hívd fel a TeleBankot, akár a George Appból, és kérd a kártyád tiltását! Instant kártyát is igényelhetsz, amit azonnal használhatsz fizetésre.

