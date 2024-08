A déli part egyik közkedvelt fesztiválja lett az elmúlt tíz évben a RockBalaton, ahol generációk szórakoznak együtt évről évre. Az idei már sorban a tizedik lesz, igaz 2021-ben egy alkalommal a koronavírus miatt nem düböröghetett rock.

Ennek azonban már nyomát sem lehet érezni, hiszen egy héttel a fesztivál előtt nem lehetett Fonyódon szállást foglalni. A Fonyódi Turisztikai Egyesület adatai szerint, csak elvétve találhatóak szabad szobák a városban ebben az időszakban. A szállásadóktól megtudtuk azt is, hogy nem csak Fonyódon, hanem a környező településeken is pörgeti a turizmust a rendezvény.

– Nincs több kiadható szobánk már, hiszen hetekkel ezelőtt lefoglaltak mindent. A vendégeink között vannak olyanok, akik a RockBalaton miatt jelentkeztek – mondta Lajos Beáta, a balatonlellei Boathouse Apartmanház tulajdonosa.

A turisták előnyben részesítik Balatonlelle mellett Balatonboglárt is, hiszen innen csak egy megálló vonattal Fonyód. Ebben az időszakban ugyanis óránként járnak az úgynevezett bagolyvonatok, amelyek éjszaka, fesztiválzárás után is közlekednek. A szervezők azt javasolják a környéken megszálló fesztiválozóknak, hogy ha tehetik vegyék igénybe a vasúttársaság szolgáltatását. Ugyanakkor autóval is érkezhetnek a RockBalatonra, hiszen a fonyódi piac területén ingyenes parkolók várják őket.

Augusztus 8. és 11. között, négy napon keresztül Fonyód lesz a rock balatoni nyári fővárosa, hiszen ismét megrendezik a RockBalatont, ahol a magyar rockzenei élet legnagyobbjai és a legjobb feltörekvő zenekarok váltják egymást a színpadon.