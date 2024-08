A városligetben található alkotásra újabb 72 gyermek nevét és születési dátumát tartalmazó levelecske került fel. Azoknak a babáknak az adatai, akik 2023. augusztus elseje és 2023. október 31-e között születtek.

Lombosodott az életfa Fotó: Lang Róbert

Az ünnepségen az egyik édesapa, Szabó Ádám érdeklődésünkre elmondta, jó érzéssel tölti el, hogy kislánya nevét is olvashatja az életfán. Jó kezdeményezésnek tartja, hogy a város ezáltal is gondol a gyermekekre. Egy másik szülő, Rajna Tamás is hasonló gondolatokat fogalmazott meg. Az édesapa azt mondta, gyakran sétálnak majd el a városligetbe, hogy megcsodálhassák az országban egyedülállónak számító alkotást.