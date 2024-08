Az ország minden vármegyéjéből érkeztek hobbikertészek és szakemberek a kaposvári Fenntarthatóság kereteken innen és túl című találkozóra. A Dorottya házban egyúttal megtartották a fenntartható kertje versenyének eredményhirdetését is, amelyre összesen 34 kert tulajdonosa nevezett.

– Egy olyan kertversenyt akartam, ahol olyan természetes kertek versengnek egymással, amelyek adott körülmények között ki tudják hozni magukból a legjobbat – mondta Kiss Zoltánné Androsovits Petronella, a verseny és a rendezvény ötletgazdája. Mint elhangzott, az egész rendezvény egy internetes csoportból nőtte ki magát. A közösségi csoportot tavaly hozta létre, egy év alatt 17 ezer fölé emelkedett a csoport létszáma. Közülük neveztek a versenyre és jöttek el a szakmai napra is. Élhető kerteket mutattak be, olyanokat, ahol a gondozás során minimálisan avatkoznak be a természet körforgásába. Kiss Zotlánné Androsovits Petronella is egy ilyen kert tulajdonosa Kaposfüreden.

– Nekem egy közel 5 ezer négyzetméter terülteű magánarborétumom van Kaposfüreden. A nagysága miatt a művelését minél kevesebb input anyaggal igyekszem megoldani. A növények vásárlása komoly befektetés volt, a kert öntözés nélkül, műtrágya és vegyszerek nélkül működik – mondta el lapunknak.

– A fenntartható kertgondozás hatékony módja annak, hogy a klímaváltozást lelassítsuk és legyen időnk adekvát válaszokat adni arra, mondta Pintér Rómeó, alpolgármester a díjátadás előtt mondott köszöntőjében. Kiemelte: a hétköznapok során Kaposváron is alkalmazzák már a fenntartható szemléletet. Ezért kezdtek el egynyári növények helyett évelőket és cserjéket ültetni a közterületeken az elmúlt években. – Az ágyások fenntartása brutális erőforrásokat vesz igénybe, ezért látható a tendencia és be kell látni azt is, hogy az elmúlt években alkalmazott szemlélet nem fenntartható már, mondta Pintér Rómeó.

A Fenntartható kertek versenyét a Vas vármegyei Rozi Kertje nyerte meg. Az 500 négyzetméternél kisebb haszonkertek közül Drankovics kert, az ennél nagyobb kertek között a Kedves kertem nyert, míg a díszkertek között Urvánfy Terézia és Horváth Márta kertje lett a nyertes. De senki sem távozott üres kézzel, hiszen a szponzoroknak hála, minden versenyző tárgyi nyereményben részesült.