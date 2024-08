Szakemberek szerint igazi darázsinvázióra számíthatunk augusztus közepétől, miután az extrém meleg miatt korábban keltek ki a rovarok.

– Május végén és június közepén nagy esők, majd lehűlés volt, ami kedvezett a darazsak fejlődésének. A több hete tartó kánikula miatt pedig ez csak fokozódott, így elmondhatjuk, hogy egy hónappal korábban kezdtek mozogni a darazsak – mondta kérdésünkre Ludányi-Cene Anett, az ALK Kártevőirtó Kft. ügyvezetője. Hozzátette: nagyobbak a fészkek, hétszintes, focilabda méretűvel is találkoznak a siófoki cég munkatársai. Augusztus mindig a darázsriasztás csúcshónapja, de az idei különösen korán kezdődött.

– Két héttel előrébb vagyunk, ahogy ez jellemző a mezőgazdaságra is. A darazsak előbb rakják le a petéket, és előbb is kelnek ki, a kánikula és az aszály az ő malmukra hajtotta a vizet – mondta Horváth Tünde, az Uniszolg 2002. Bt. ügyvezetője. Hozzátette: gyakran az éghajlatváltozással megjelenő fajok okoznak riadalmat.

– Fák törzsében tanyázik a tőrös darázs, ami a mediterrán területeken volt csak korábban jellemző, de ma már nálunk is gyakran megjelennek. Sokszor hívnak olyan házhoz, ahol ilyenek rajzanak, de ezek nem veszélyesek és védettek, ezért nem is irthatóak – mondta Horváth Tünde.

A kaposvári Lévai Szabolcs viszont úgy látja, most indul be a darázsszezon. – Volt korábban is megkeresésünk, de igazán nagy méretű fészkek csak eztán lesznek – mondta Lévai Szabolcs. Hozzátette: nagy egyedszámokra számít, akár több tízezer darázsra is egy-egy fészek esetében. – Sokan most, hogy kicsit hűvösebbre fordult esténként az idő, veszik észre a darazsakat. Ilyenkor már este is felkapcsolják a villanyt, amelyre mennek a darazsak, ugyanis ezek a rovarok éjszaka vadásznak – tette hozzá.

A rovarirtással foglalkozó cégek szerint tudatosabban kellene védekezniük az ingatlantulajdonosoknak a darázsfészkek kialakulása ellen. Egy többszintes, emberfej méretű fészek ugyanis nem két nap és nem is néhány hét alatt készül el. – Sokszor olyan fészkekhez megyünk ki, amelyeket már nem idén kezdtek el építeni a darazsak – mondta Horváth Tünde. – Olyan fészkeket építenek a padlásterekben, ahol még nagy hideg esetén is óvó mikroklíma jön létre, így fagy esetén sem pusztul el a királynő.