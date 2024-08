Legújabb trendek a háztartási készülékek piacán 36 perce

Előtérben a minimalizmus és a funkcionalitás

A konyhai kis- és nagygépek tervezése az utóbbi években hatalmas változásokon ment keresztül. A technológiai innovációk mellett a design trendek is egyre fontosabb szerepet kaptak, hiszen a modern konyha már nemcsak a főzés helyszíne, hanem a lakás egyik központi eleme is. Ebben a cikkben a Gorenje szakértőjének segítségével mutatjuk be, milyen trendek hódítanak jelenleg a háztartási készülékek magyar piacán.

Ahogyan az élet számos területén, úgy a háztartási készülékek világában is folyamatosan változnak az esztétikai és funkcionális igények. Jelenleg leggyakrabban előtérbe került a minimalista design, és ez Magyarországon sincs másképp, itt is egyre népszerűbbek a letisztult vonalakkal és egyszerű színekkel operáló megoldások. Általánosságban elmondható, hogy a legtöbb vásárló a háztartási gépek tekintetében még mindig a fehér színű készülékeket keresi. Ezt az inox, azaz az acélhatású szín követi, amely az elmúlt években egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A legújabb trend azonban a teljesen fekete készülékek irányába mutat, amelyek immár szinte minden jelentős márka termékpalettáján megtalálhatók. A design az alapkészülékek - például hűtőszekrény vagy mosógép - szempontjából is kifejezetten fontos, hiszen ezek azok az eszközök, melyeket napi szinten használunk, így az otthonunk összhatása szempontjából sem mindegy, milyen külalakja van egy-egy készüléknek. “Egy jól kinéző termék viszont önmagában még nem elegendő. A vásárlóknak a külső megjelenés és belső felépítés mellett a funkcionalitás és a használhatóság is kiemelt fontosságú egy termék kiválasztásakor” - mondta Madarász Tamás, Applia szakértő. “Manapság az alkalmazhatóság és a tartósság is alapvető követelmény a felhasználók számára. A mai konyhatechnológiában a design és funkcionalitás szorosan összefonódik a technikai innovációval, amelyet a gyártók már beépítenek a tervezési folyamatokba” - tette hozzá. A Gorenje termékpalettáján is megtalálhatók olyan készülékek, melyeket kifejezetten úgy terveztek, hogy nagyban segítsék a fogyasztókat a mindennapokban. Az okos kijelzőkkel felszerelt hűtőszekrények például jelentősen megkönnyítik a felhasználók életét azáltal, hogy útmutatást nyújtanak az élelmiszerek tárolásához és vásárlási tanácsokat is adnak. A tervezés során számos szempontnak kell megfelelni A gyártók a tervezés során figyelembe veszik a használati szokásokat, az energiahatékonyságot, a felhasznált anyagok újrahasznosítási lehetőségét, valamint a készülékek javíthatóságát is. Ezen szempontok nemcsak a környezeti fenntarthatóságot támogatják, hanem hozzájárulnak ahhoz is, hogy a fogyasztók olyan termékeket választhassanak, amelyek hosszú távon, biztonságosan és hatékonyan szolgálják őket.

A készülékekkel kapcsolatos igények attól függően is eltérőek lehetnek, hogy városi vagy vidéki környezetben használják őket, így ezt a szempontot is érdemes szem előtt tartaniuk a tervezőknek. A nagyvárosok új építésű, modern, magas energiahatékonyságú lakóparki épületeiben a készülékek könnyen beilleszthetők a belsőépítészeti koncepcióba, míg vidéken gyakran különálló helyiségekben találkozhatunk velük. Vidéken a praktikum és a használhatóság a fő szempont a design mellett, nem elhanyagolva a tartósságot és minőséget, ami mindenki számára alapvető fontosságú.

