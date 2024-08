A hétfőn kezdődött programon a fonyódi kishuszárok mellett kézdivásárhelyi gyerekek is részt vesznek, akik Böjte Csaba ferences rendi szerzetes gyermekotthonából érkeztek.

– Ők is szeretnének huszárcsapatot alapítani Erdélyben, ezért is jöttek el hozzánk – mondta Domina Barnabás huszárkapitány. A gyerekek az öt nap alatt rengeteg élményt és ismeretet kapnak. Első nap előadást hallhattak a kábítószerek veszélyeiről a rendőrségtől, akik kutyás bemutatóval, lézeres lövészettel, valamint közlekedésbiztonsági oktatással is készültek a tábor első napjára. Ezt követően a lovas íjászattal és airsofttal ismerkedtek, majd a strand felé vették az irányt.

A héten 1. és 2. világháborús hagyományőrzők látogatják meg a kishuszártábort, de a koronaőrségről és a Szent Koronáról is hallhatnak információkat.