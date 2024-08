Szerinte nagyon színes ilyenkor a tó környéke, de van, amit hiányolt a programok kínálatából. Több kiállítást is meg akart nézni a vakáció alatt, de a kánikula miatt lemondott ezek meglátogatásáról. Szerinte a magyar programszervezőknek, múzeumok vezetőinek át kellene gondolni a nyári nyitvatartási időt. Érdemes volna később kezdeni a színházi előadásokat és a múzeumoknak is este 10-12-ig nyitva kellene lenni, így biztos többen mennének el egy-egy kiállításra, előadásra. Szerinte az ötlet nem ördögtől való, Olaszországban több olyan rendezvényen is fellépett idén nyáron, ahol este 10-kor kezdődtek az előadások. Természetesen mind teltházzal zajlott - mondta a táncos.

A Balatonon lehet a legjobban pihenni

Idén nyolc országban, 12 darabban lépett fel társulatával, 21 városban zsúfolásig megtelt az a 73 előadás, amelyet idén adott elő a svájci Béjart Ballet. A művész Kínában, Nyugat-Európa számos országában és a Baltikumban is járt. Szerinte a fáradalmak kipihenésének egyik legjobb módszere, ha az ember családjával tölti az időt.

Elmondása szerint nem minden művész tölti családi körben a vakációt. Van, aki felül amerikai motorlegendájára, mások beülnek a sportautójukba és útra kelnek. Kollégái közül néhányan Olaszországban, mások a svájci hegyekben töltik szabadidejüket, ahol nyáron is lehet síelni. Én ilyenkor a családomra, édesanyám főztjére, egy jó balatoni fagyira és lángosra vágyom. Idén a legjobb lángost a Balatonnál ettem, megkóstoltam a Balaton fagyija egyik idei díjazottját is. Két héten át úgy élek, mintha örökké tartana a nyár, de augusztus közepétől vissza kell térnem egy olyan étrendhez, amelyet valószínű, hogy azok a sportolók is követnek, akik az olimpián küzdöttek a legjobb eredményekért – fogalmazott a magyar művész.





Egy éve van magyar tagja a világhírű társulatnak

Mint ismert, Kovács Zsolt Vencel személyében tavaly augusztusban magyar táncost szerződtetett a világhírű Béjart Ballet, amelyre több mint ötven éve nem volt példa. Utoljára Markó Iván balettművész kapott ott többéves szerződést. A fiatal szólista korábban a Litván Nemzeti Balettben dolgozott, önálló művészeti bemutatóival több alkalommal szerepelt a nemzetközi sajtóban, például a New York Timesban. A svájci társulatot 1987-ben Maurice Béjart (1927–2007) alapította. Nevéhez kétszázötven koreográfia, köztük negyvennél is több egész estés balett fűződik. A Béjart Ballet Lausanne jogelődje, a XX. század balettje (Ballet du XXe siècle), ennek volt tagja Markó Iván is több éven át. A társulat jelenleg is a világ egyik legnagyobb presztízsű balettformációja, melyet 2007 óta a Nijinsky-díjas Gil Roman vezetett az idei év tavaszáig. Helyét az ugyancsak neves művész, Julien Favreau vette át márciusban.