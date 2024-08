Túl van a kivitelező a nyílászárók cseréjén is. Az épület külső szigetelést kapott, s mára ez a munka is elkészült. A belső munkák is jó ütemben haladnak, teljes egészében elkészültek mára a vizes helyiségek, a fűtési rendszer kiépítésével is végeztek, és a belső burkolatok lerakása is megtörtént. A projektben szereplő járdaszakaszok és parkoló építése még zajlik, a központban található buszöböl felújítása is megkezdődött.

A beruházó lapunknak azt is elmondta, hogy az építés során az akadálymentesítés megvalósítására is nagy figyelmet fordítanak.

A parkosítási munkálatokra eddig a nagy meleg miatt nem kerülhetett sor, az őszi időszakra van ütemezve a növénytelepítés és a zöldfelületek megújítása.

A projekt megvalósításának célja, hogy egy élhetőbb, vonzóbb települést teremtsenek meg a közösségi közlekedés színvonalának és biztonságának növelése mellett.

Élhetőbb, vonzóbb települést igyekeznek teremteni a közösségi közlekedés színvonalának növelése mellett

A TOP pluszos, „Településfejlesztés Hetesen” pályázattal 258,89 millió forinthoz jutott a beruházó. A faluközpont újjáépítéséhez százszázalékos vissza nem térítendő támogatást sikerült elnyerniük.

Azt is elmondták, hogy a hetesi projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.