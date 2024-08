1. Szellőztetés hiánya

Egy kisebb autónak egy örökkévalóságig tarthat lehűteni a felforrósodott utasteret. Mielőtt bekapcsolnánk a légkondicionálót, szellőztessük ki az autót: lassan induljunk el, engedjük le valamennyi ablakot, és hagyjuk, hogy a menetszél átfújja az autót, és az állott, meleg levegő kicserélődhessen. Ha ez megtörtént, húzzuk fel az ablakokat, és csak ezt követően kapcsoljuk be a klímát. Ne felejtsük el, hogy 35 fokos belső hőmérséklet úgy hathat ránk, mintha a vérünk véralkohol szintje 0,5 ezrelék lenne! Ha működik a légkondicionálás, a keringtetést állítsuk belső állásba, és húzzuk fel az ablakokat! A plug-in hibrid vagy elektromos meghajtású autósoknak jó dolguk van: ők általában távolról is tudnak hűtést vezérelni az applikáción keresztül.

2. Túl hideg légkondicionáló

Bármennyire is jó érzés, nem szabad a légkondicionálóból érkező hűsítő légáramot közvetlenül a testünkre irányítani, ez akár tüdőgyulladást is eredményezhet. Ne válasszunk túl alacsony hőmérsékletet sem, tartsuk be a fokozatosság elvét.

3. Emberek vagy állatok hátrahagyása

Legyen szó kisgyermekről vagy kutyáról, soha ne hagyjunk élőlényt az autóban magas hőmérsékleten - még öt percre sem, még árnyékban sem! Az autók olyanok, mint az üvegházak; a napon a belső hőmérséklet 60-80 fokra emelkedik. A szélvédő mögötti fólia vagy egy kissé nyitott ablak nem sokat változtat ezen.

4. Mezítlábas vezetés

Igen, lehet cipő nélkül (sőt, akár teljesen meztelenül is) vezetni, de az autó irányításáért mi felelünk - és mezítláb nem lehet hatékonyan fékezni. Ahogyan a flip-flop vagy magassarkú cipő viselésénél is, a nyomozók egy-egy baleset után gyakran jutnak arra a következtetésre, hogy egy normális cipővel

elkerülhető lett volna az incidens. Mindez büntetést, a biztosítótársasággal folytatott vitát, de ami ennél sokkal, de sokkal fontosabb, sérülést okozhat, vagy akár emberéletet követelhet. Ne vezessünk papucsban! Tartsunk cserecipőt az autóban.

5. Rovarmaradványok a szélvédőn és a karosszérián

Tankolásnál, útközbeni kávézásnál tisztítsuk meg a szélvédőt a rovarmaradványoktól. Ne várjunk az esőre! Egyrészt nem fog esni, másrészt, ha mégis, csak el fog kenődni. Használjunk bogároldós szélvédőmosó-folyadékot. A tartályban télről megmaradt folyadéknak megvan az az előnye, hogy szinte biztosan nem fagy meg, de a bogarak ellen sajnos teljesen hatástalan. A karosszériát pedig azért kell megtakarítani, mert a nyári nap beleégetheti a rovar- és madárpiszok maradványokat a lakkrétegbe. Az autónk időről-időre egyébként is megérdemel egy kiadós takarítást.