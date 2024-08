– A hagyományok csak akkor maradnak meg, ha megéljük őket – mondta Sebő Ferenc Kossuth-díjas énekes, dalszerző és népzenekutató. Ennek szellemében rendezett két éve találkozót Segesden az egyházi énekek előadói számára is a vármegyei nyugdíjas szövetség, amelyet aztán két kaposvári találkozó követett. Az előzményekről az ötletgazda Máj Péter alelnök elmondta, hogy pár éve a kétnapos vezetői összejövetel részvevőivel látogattak el a berzencei katolikus templomba, ahol Huszics József kántor orgonajátékára szinte valamennyien énekelték az egyházi dalokat. A szépkorúak vallásos érzületét is ismerve vetődött fel benne a találkozó gondolata, amit aztán megosztott az érintettekkel, az ötletet pedig az elnökség is támogatta. A segesdi rendezvényre már szép számban jelentkeztek énekkarok, az elmúlt időszakban pedig tovább bővült az érdeklődők köre. Az immár hagyományos eseményekre az ökumenizmus jegyében került sor, mint ahogy mindhárom találkozónak más-más keresztény egyház adott otthont.

– Az ökumenizmus számunkra azt jelenti, hogy világnézettől, vallási hovatartozástól függetlenül közelebb kerüljünk egymáshoz, érezzük az egymásrautaltságot, és hogy erősödjenek az emberi kapcsolataink. Őszintén remélem, hogy a rendezvényeink megfeleltek mindezen elvárásnak, mint ahogy az egyéb programjainkkal is szépkorú társaim mindennapjait kívánjuk derűsebbé, elviselhetőbbé tenni – hangsúlyozta Stikel János elnök, aki a szeretet örökkévalóságát, mint a találkozó legfőbb üzenetét emelte ki. Hogy mindenképpen helye van a rendezvénynek a szövetség programjában, azt a fokozott érdeklődés mellett az egyre növekvő színvonal is alátámasztotta, amelyhez a legutóbbi, 3. egyházi énekek ökumenikus találkozóján megszólaló nyolcféle hangszer is hozzájárult. Külön is szólni kell a gördülékeny rendezésről, amelyben kiemelkedő érdemeket szerzett Sajtiné Kis Katalin által vezetett Kaposvár Dalárda, emellett a Rádics házaspár hangszeres kíséretével, nívós összeállítással állt a közönség elé. Az országosan egyedülálló rendezvényről elismerően szólt Bíró Norbert, a vármegyei közgyűlés elnöke is, kiemelve: nemzeti kultúránk fontos szegmensét jelentik az egyházi énekek, a megőrzésük szempontjából rendkívül fontosak ezek a programok, nem beszélve a közösségformáló erejükről.