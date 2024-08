Az alig száz lelkes faluban, Somogydöröcskén több fejlesztés megvalósult az elmúlt években. A napokban fejeződött be az az 50 milliós területfejlesztési projekt, amelynek köszönhetően újabb utak aszfaltozására, forgalomlassító telepítésére és a buszforduló felújítására is sor került. Ezen kívül hídfelújításra, játszótér kialakítására és egy közösségi kemence megépítésére is sikerült jelentős kormányzati forrásokat elnyerniük.