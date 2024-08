Böhönye Nagy Erika festőművész, az alkotónapok szakmai vezetője elmondta, a tábor célja, hogy segítsék, tanítsák és fejlesszék a művészet iránt érdeklődőket. A nyarat és annak szépségét jelölték meg témának, ezért a legtöbben ehhez kapcsolódva készítik el alkotásaikat. A résztvevőket Böhönye és környéke, a somogyi tájak ihlették meg. Rózsavölgyi Hilda nagyatádi alkotó azonban az El Caminon (Szent Jakab-út) szerzett emlékekből is táplálkozik.

– Több mint 30 képet készítettem már az El Camino-ról, ebből hoztam is magammal néhányat, de belekezdek majd egy újba is – mondta Rózsavölgyi Hilda. – Egy rólam készült fényképet szeretnék „átvinni” a festővászonra. Nem lesz egyszerű, de nem is lehetetlen feladat – tette hozzá a nagyatádi alkotó, aki elmondása szerint, amatőr festő, de állandóan tanul valami újat.

Az alkotónapok legfiatalabb festője egy általános iskolás böhönyei lány, Nagy Luca. A diák érdeklődésünkre elmondta, nagyon élvezi az alkotást, régóta fest hobbi­szinten és már a kezdetek óta résztvevője az alkotónapoknak. Kedden kezdődött el a tábor, azóta kettő képet festett meg akriltechnikával. – Az állatok, a környezet és a természet érdekel nagyon, ezért egy őzikés és egy napraforgós képet készítettem már el – mondta. – Az elmúlt években és most is nagyon sokat tanultam az idősebbektől. Ellestem a különböző technikákat, módszereket és festésmódokat. Rengeteg tapasztalatot szereztem, melyet később még tovább tudok fejleszteni – tette hozzá a böhönyei fiatal.

Nagy Erika, a tábor vezetője arról is beszélt, elsősorban helyieknek és környékbelieknek szervezik az alkotónapokat, azonban bárki csatlakozhat a festőkhöz. A böhönyei önkormányzattól sok segítséget kapnak, éppen ezért minden alkotó egy-egy képet adományoz a településnek.



Fotó: TIBOR KOVACS