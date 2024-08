Ma reggel, 08:43 perckor egy 4,5-es erősségű földrengés rázta meg Horvátországot, mindössze 15 kilométerre a magyar határtól. A GeoRisk Földrengés Mérnöki Iroda szeizmológusa, Tóth László szerint a rengés központja pontosan a határ mellett helyezkedett el, ami miatt Magyarországon is sok helyen érezhető volt a talajmozgás.

Az első jelentések szerint a földrengés Magyarországon a Lentiből, Kaposvárról és Nagykanizsáról érkeztek visszajelzések az intézethez, de a szeizmológus szerint a Balaton térségében is érezhették a remegést. Nagyatád és környéke is jelentős mozgást tapasztalt, ahol az ottélők rezgést tapasztalhattak, de a lámpák is megmozdulhattak.