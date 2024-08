Az egységes összkép érdekében igazodjunk a lakás stílusához a vendégszoba berendezésnél. A folytonosság nyugalmat, biztonságot sugall, ezért használjuk itt is az enteriőrben megjelenő padlóburkolatokat, falszíneket. Finoman jelezhetjük az új funkciót máshol nem alkalmazott tapétával vagy kárpittal, de az alapokhoz ragaszkodjunk. Más a helyzet, ha otthonunk túlzottan karakteres vagy kifejezetten extravagáns, ez esetben tanácsos semlegesebb stílusban gondolkodni; alkalmazhatjuk például a modern, minimalista vagy városi nomád irányzatok visszafogottabb megoldásait.

Válasszunk natúr palettát, törtfehér, bézs, halványszürke árnyalatokat, természetes fafelületeket továbbá részesítsük előnyben az egyszerűbb tapéta- és textilmintákat. A letisztult vonalvezetésű, modern bútorokat erősebb színű kiegészítőkkel, párnákkal, függönyökkel dobhatjuk fel. Ezt a koncepciót szem előtt tartva klasszikus – jó értelemben vett – hotelhangulatot teremthetünk, ahol a legkülönbözőbb habitusú ismerőseink egyaránt jól érzik majd magukat.

A legfontosabb alapbútor természetesen az ágy. Ha kevés a hely, és ritkán fogadunk vendégeket, a célnak tökéletesen megfelel egy kinyitható kanapé, de ha rendszeresen, hosszabb ideig éjszakáznak nálunk ismerősök, inkább vegyünk ide is franciaágyat. A fekhely mindkét oldalához állítsunk éjjeliszekrényt vagy valamilyen lerakóként használható kisbútort. Szerezzünk be egy fiókos komódot, továbbá egy olyan szekrényt, amelyben pár ruhát fel lehet akasztani. A nagyobb felső rekesszel rendelkező típus a legjobb, hiszen abban elrejthetjük a bőröndöket is. Tágas térbe kerülhet még egy kényelmes fotel, egy kis dohányzóasztallal.