A magyar rockzene nagyjai a programban

Négy napon keresztül Fonyód lesz a rock balatoni nyári fővárosa ezen a hétvégén. A fesztivál ajtaját csütörtökön a Classica rúgja be, majd Rudán Joe lép fel saját zenekarával. A rocklegenda az Alvin és a Mókusoknak adja a színpadot, őket pedig a Depresszió követi.

Erős program várja a rockereket pénteken is, hiszen a Detonic melegíti a közönséget elsőként. Majd a fiatal formáció, a Nemzeti Hang lép színpadra, őket a RockBalaton veteránnak számító Ossian követi, a második nap programját az Aurora zárja.

A RockBalaton harmadik napján az ŐsMessenger kaposvári formáció indítja a programot, őket a sokak által nagyon várt Moby Dick követi, majd a nemzeti rock állócsillaga a Kárpátia lép a világot jelentő deszkákra, hogy a szombati napot az Omen zárhassa le utánuk.

Nem lesz lazább a vasárnap sem, hiszen augusztus 11-én a programot Junkies dalokkal indítjuk Szekeres és Barbaro előadásában, majd A Király Halott zenekar veszi át a színpadot. Nem kisebb név követi őket, mint a P.Mobil és a fesztivált este a Pokolgép koncertje zárja.

Balatoni bor és minőségi ételek

A fesztivál szervezői nagy hangsúlyt fektetnek a fenntarthatóságra, éppen ezért a nagy fesztiválok között elsőként vezették be az úgynevezett repoharat. Amelyet idén ingyen, sörrel töltve adnak ajándékba az elővételben bérletet váltó fesztiválozóknak.

Sör mellett természetesen lesz minden mi szemnek szájnak ingere, a kitelepülő vendéglátók elmondták, hogy kizárólag dél-balatoni bort töltenek az isteni nedű kedvelőinek poharaiba. Különlegesség, hogy a helyszínen belga, csapolt meggysör is kapható lesz. A finom falatokra vágyó vendégeink saslik tállal, faszénen sült ételekkel, gírosszal, és csülöktállal csillapíthatják éhségüket. Minden vendéglátónál lehetőség nyílik kártyás fizetésre, így a készpénzzel sem kell bajlódni fesztiválozás közben. De ugyanez igaz a jegyvásárlásra is, ahol a készpénzmentes fizetési módokat a helyszínen is kiegészíti az OTP SZÉP kártyás fizetés is.

Zúzás a jótékonyság jegyében

Az augusztus 8-án, csütörtökön kezdődik a jubileumi X. RockBalaton fesztivál, Fonyódon. A rendezvényen a magyar rockzenei élet krémje lép színpadra a következő négy napban. A fesztivál ezúttal is jótékony célt szolgál, hiszen az első napon véradást tartunk a helyszínen, de helyszínt adunk a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak adománygyűjtésre és a RockBalatonon ott lesznek a Tetovált Állatmentők Egyesület aktivistái.