Hiába tartja a mondás, a pénz nem boldogít, sokan álmodoznak arról, mit kezdenének egy nagy pénznyereménnyel, ha hirtelen gazdagok lennének. A most lottózóknak megvan erre minden esélyük, hiszen több mint 4 és félmilliárd forint az ötös lottó nyereménye. Nincs más teendő, mint azt az öt számot eltalálni, amit szombaton kihúznak. Egyszerűnek tűnik a képlet, de nem az. Már csak azért sem, mert a hirtelen érkezett sokmilliárdos vagyon felelősséggel is jár, és lássuk be, azért vannak veszélyei is.

Persze én is tudnék mit kezdeni ennyi pénzzel; először kocsit vennék a testvéremnek, aztán magamnak egy házat a Balatonnál és persze adakoznék meg utaznék is. De semmiképp sem adnék kölcsön! Ez egyébként sem jellemző rám és nem azért, mert fukar lennék, hanem egyszerűen úgy gondolom; ez semmi jót nem szül. Ám ezt a legtöbb lottómilliomos nem így gondolja, hiszen egy statisztika szerint a legtöbben egy éven belül földönfutóvá válnak.

Ahhoz, hogy valaki egy ekkora nyereményt jól kezeljen, elengedhetetlen némi intelligencia és pénzügyi ismeretek sem ártanak. Mert nyilván, ha sok a pénzünk, kérés nélkül is megjelennek az önjelölt „brókerek”, hogy szuper lehetőségeket kínáljanak annak megforgatására.

És általában sem árt, ha tudunk bánni a pénzzel. Én viszont azt látom, hogy egyre kevesebben vannak birtokában ennek a kompetenciának, s egyre többen vannak azok, akik a boltban két termék árát látva sem tudják kiszámolni, hogy elég-e rájuk a náluk lévő pénz. S lássuk be, sajnos sokszor azok lottóznak, akik a szerencsétől várják a megoldást anyagi gondjaikra, mert a pénzügyi tudatosságot hírből sem ismerik.

Nem mondom, hogy Fortuna megkísértése bűn lenne, de tőle várni anyagi problémáink rendezését, dőreség.