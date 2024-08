Öt kaposvári étterem, öt borászat és számos somogyi termelő, élelmiszeripari szereplő döntött úgy, hogy egy közös kezdeményezést indítanak szeptember ötödikén a Miénk a város fesztivál keretében.

– A cél egy olyan gasztronómiai kínálat létrehozása, ahol a vendégek egy helyi alapanyagokból kialakított menüsort kóstolhatnak meg – mondta el Szommerné Egyed Linda a iFood Élelmiszer Klaszter elnöke a pénteki sajtótájékoztatón. Kiemelte: az ötlet bő két hónapja született meg azzal a céllal, hogy a fogyasztók minél szélesebb körben megismerjék a helyi élelmiszerfeldolgozók és a kistermelők termékeit. Podmaniczky Péter, a Balatonboglári Borvidék elnöke azt hangsúlyozta: a cél, hogy a fogyasztók ne csak egy boroscímkét lássanak, hanem megértsék a borok történetét, többet megtudjanak a fajtáról, a termőhelyről és a termelőről.

– Kaposvár egy karnyújtásnyira van a Balatonboglári Borvidéktől, így szeretnénk, ha minél többen megismernék a kiváló borokat, ezért is csatlakoztunk a kezdeményezéshez, az egyik legjobb és legsokszínűbb borvidékről van szó, ahol kiváló pezsgők, könnyű és tartalmas fehérborok, valamint csodálatos gyümölcsös vörösborok is készülnek – tette hozzá elnök. Vrancsik Tibor, a Kislépték Egyesület képviseletében pedig kiemelte: azon dolgoznak, hogy a kistermelők által előállított élelmiszerek helyben, vagy minél kevesebb közvetítővel jussanak el a fogyasztóhoz, az "Ízek • Borok • Találkozások" elnevezésű programsorozatban mindez megvalósul. Pintér Rómeó Kaposvár alpolgármestere szerint a program összehangban van Kaposvár gazdasági, környezetvédelmi célkitűzéseivel és támogatja az Egészséges Kaposvár 2030 Programot is. Szeptember 5-én este fél héttől a város öt éttermében egyidőben szervezik meg a borvacsorákat, ahová várják a kulináris élmények kedvelőit. Az édesszájú vendégeket pedig a

város egyik cukrászdájában kóstolhatnak erre az alkalomra készült finomságokat, amelyeket aztán egy isteni késői szüretelésű borral kísérhetnek. A részvétel regisztrációhoz kötött, erről a közösségi oldalon napokon belül tájékoztatást nyújtanak a szervezők.