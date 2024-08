Kívülállók nem sokat tudtak eddig ezekről a legtöbbször zárt eseményekről, hacsak annyit nem, hogy ott aztán igazolódik az „ereszd el a hajam” mondás. Most mégis egyre több olyan hír kerül napvilágra, miszerint ifjaink válogatott gonoszságokat fejlesztettek ki az újoncok „megrendszabályozására”.

Célszerű a normálishoz közelebb terelni a gólyatábori eseményeket

Aki volt gólyatáborokban, az persze emlékezhet rá, hogy azok sose igazán a lelkünk ápolásáról, a beilleszkedésünk normális mederbe tereléséről szóltak. Csak azóta rengeteget változott a világ, és vele a felfogás, valamint az információk terjedési sebessége is felülmúl minden korábbit.

Ezzel persze nem mentegetni akarom az ott történteket, hisz arra nincs is nagyon mentség. De azt tudom, hogy célszerű megfékezni, vagy legalábbis a normálishoz közelebb tartani az ott zajló eseményeket. Jó pár évvel ezelőtt a kaposvári egyetemen is voltak olyan – a jelenleginél jóval kisebb – kihágások, melyek méltán keltették fel az akkori egyetem vezetőségének, és a városnak a figyelmét is. Azonnal leültek tárgyalni a hallgatói képviseletekkel, terveket dolgoztak ki és követeltek meg az itt élők nyugalma, és a hallgatók biztonsága érdekében. Ha nem is azonnal, de törekvéseiket máig tartó siker koronázta.