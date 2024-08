A rektor hozzátette: az nem lehet, hogy egy gólyatábor megszégyenítse és megalázza a résztvevőket, és személyesen garantálja, hogy mindenki kizárólag pozitív élményekkel gazdagodik a pár nap alatt.

Mindent szabad, ami nem tilos

Mindent szabad, ami nem tilos, hangzott el a gólyatábor mottója a színpadról. Ezután Szita Károly, Kaposvár polgármestere is köszöntötte a gólyákat, és gratulált a bejutáshoz. Arra kérte a fiatalokat, hogy ne zárkózzanak be a campusba, hanem használják és óvják a várost, és ehhez kellemes időtöltést kívánt. Kaposvár belvárosában is minél több tornacipős ifjút akar látni, mert ez lendületet ad az itt élőknek is.