Azoknak a gyerekeknek a nevével gyarapodott a fa, akik 2023. május elseje és 2023. július 31-e között születtek. Az egyik szülő, Jakó Richárd érdeklődésünkre elmondta, jó érzés, hogy második gyermeke nevét is olvashatja az életfán. Szucsek Rita, egy másik szülő is hasonlóan vélekedett. Az édesanya elmondta, nem tud arról, hogy más városban ilyen szép és maradandó emléket kapnak a gyerekek, ezért jól esik, hogy Kaposváron így is gondolnak a fiatalokra.