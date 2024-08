Vörös Péter az intézmény főigazgatója a témában szervezett hétfői sajtótájékoztatón elmondta, a kaposvári campuson a legjellemzőbbek a Neveléstudományi Intézethez kapcsolódó szakirányú továbbképzések. – Az elmúlt időszakban jelentősen tudtuk növelni a pedagógus pályára jelentkezők létszámát, ezért fontosnak tartjuk, hogy ezeket a szakterületeket folyamatosan bővítsük – hangsúlyozta Vörös Péter. A főigazgató arról is beszélt, augusztus 15-ig lehet jelentkezni a képzésekre és gyakorlatilag korlátlanul tudnak felvenni hallgatókat.

Bencéné Fekete Anikó Andrea, a MATE Kaposvári Campus Neveléstudományi Intézetének igazgató-helyettese a tájékoztatón elmondta, az önköltséges képzések kettő, három és négy félévesek, valamint levelező formában hirdetik meg, hogy munka mellett is el tudják végezni a hallgatók. Az órák pénteken 14 óra 25 perckor kezdődnek és estig tartanak, illetve szombaton is vannak órák. – Az országban egyedülállóan nálunk indul el a tanító alapképzésre épülő, kiegészítő műveltségterületi képzés minden formája – emelte ki Bencéné Fekete Anikó Andrea.

A hallgatók a Nemzeti alaptanterv szerint megjelölt tíz műveltségi terület közül választhatnak. Tanulhatnak természetismeretet, digitális kultúrát és művészetet is. Kettő félév alatt tudnak egy-egy területet elsajátítani, mellyel a jelenlegi törvény szerint felső tagozatban, nyolcadik osztályig taníthatnak.

Mátés Dóra

A sajtótájékoztatón egy leendő hallgató, Mátés Dóra óvodapedagógus is részt vett, aki egy újonnan induló képzésre, az állatasszisztált koordinátorra jelentkezett. Mátés Dóra érdeklődésünkre elmondta, az állatok jó hatással vannak a gyerekekre. A foglalkozásokon nagy motivációt jelent nekik egy kisállat jelenléte. Jutalomként élik meg azt, ha megsimogathatják, foglalkozhatnak vele. Az óvodapedagógus arról is beszélt, szeretné mindennap bevinni a csoportszobába a különféle kisállatokat, hörcsöggel és tengerimalaccal is próbálkozik majd. Fontosak a kisállatok az óvodások életében, mert a felelősségtudatuk és gondoskodásuk is sokkal jobban fejlődik – mondta Mátés Dóra.