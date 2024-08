A kukorica mellett sokan vadásztak kovászolni való uborkára is.

– Sajnos a nagy melegben megégett, de szerencsére van kisebb és nagyobb uborkánk is, de aki készen szeretne vásárolni, annak a nejem savanyúságát kínáljuk – mondta el Kránicz József őstermelő. Hozzátette: porrogszentkirályi birtokán termeszt paprikát, szilvát, uborkát, mákot, áfonyát és többféle méze is van.

– Most egy kis lépes mézet hoztam, teljesen más az ízharmóniája, mint a pergetettben – mutatta portékáját.

Az uborka mellett népszerű volt a lecsónak való paprika és paradicsom, de sokan már az almapaprikát és gyöngyhagymát is keresték, hogy télire elrakják savanyúságként.

– Megint jön vissza a nagy meleg, fel kell tankolni dinnyével, barackkal – mondta el Kovács Mihály, aki mielőtt egy öt kilogrammosat megvett volna Kristóf Katalinnál, meg is kóstolhatta.