Fonyód Bélatelepi szabadstrand

A város különleges hangulatú, nagy területű fürdőhelye a Bélatelepi szabadstrand, ahol a tiszta és mély víz kiválóan alkalmas úszásra és vízi sportokra, mint az evezés, vitorlázás, és szörfözés.

Bejárata közvetlenül a Bélatelep vasúti megállónál található. Ez egy úgynevezett feltételes megállóhely, a vonatok csak akkor állnak meg, ha van fel- és leszálló.

A bejáratnál egy panorámás büfé fogadja a látogatókat, melytől nyugatra egy vitorlásokat és csónakokat is befogadó kikötő is helyet kapott. A strand minden nap 9 és 19 óra között van nyitva, a területet Farkas Attila és csapata által faragott faszobrok díszítik, melyek a Forgács fafaragó táborokban készültek. Az elmúlt években számos fejlesztés történt a strandon, hogy a látogatók még komfortosabban és biztonságosabban tölthessék idejüket. Két darab 32 fiókos értékmegőrzőt helyeztek el, akadálymentes strandbejáratot is kialakították, hogy mindenki számára hozzáférhető legyen a part, továbbá akadálymentes öltözőket, WC-ket és egy Braille-írással ellátott térképtáblát is felállítottak. A gyermekek és családok számára külön figyelmet fordítottak a játszótérre, a gyerekbarát WC-kre és a baba-mama szobára. A vízimentő-szolgálat biztosítja a vízi szórakozás biztonságát. A büfék mellett egy digitális infotábla segít tájékozódni a strand és környéke eseményeiről. Emellett egy strandfocipálya és homokos röplabdapálya is rendelkezésre áll azok számára, akik aktív pihenést részesítik előnyben, valamint kialakítottak egy gyerekbarát, lidós öblöt is, hogy a legkisebbek is biztonságos környezetben pancsolhassanak.