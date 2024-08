– A kormányzat célja, hogy kevesebb legyen a bűncselekmény, az áldozatok közül pedig egyre többen kapjanak segítséget – mondta Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium (IM) parlamenti államtitkára Siófokon az áldozatsegítő pontnál tartott sajtótájékoztatóján. Azt elmondta, Magyarországon működő áldozatsegítő központok és pontok évente mintegy 30 ezer embernek segítenek. A bűncselekmények sértettjeinek döntő részben jogi tanácsokra van szüksége, de lehetőség van pénzügyi és pszichológiai támogatásra is.

Az államtitkár szerint „a segítség házhoz megy”, mert a gyakorlat az, hogy a rendőrség közli az áldozatsegítőkkel azon sértettek adatait, akik nem tiltakoztak ez ellen, és 72 órán belül felveszik a kapcsolatot velük.

Répássy Róbert felhívta a figyelmet arra, hogy az áldozatsegítő szolgáltatást nemcsak a bűncselekmények sértettjei, hanem a sértettek hozzátartozói is igénybe vehetik, hiszen „néha ők is nagyon komoly lelki sérülést szenvedhetnek”. Király Nóra, az IM áldozatsegítő központok kommunikációjáért felelős miniszteri megbízottja kiemelte: Magyarországon tizenöt áldozatsegítő központ és négy áldozatsegítő pont működik, szoros együttműködésben a rendőrséggel. Somogyban Siófok mellett Kaposváron.

– Az Igazságügyi Minisztériumban minden munkatárs komoly felkészültséggel dolgozik azon, hogy Magyarországon senki ne maradjon segítség nélkül – hangoztatta Király Nóra Siófokon. A nyári Balaton-parti szezonban, az önfeledt szórakozás közben előfordulhat, hogy valaki bűncselekmény áldozatává válik, ezért nyílt áldozatsegítő pont két évvel ezelőtt a Siófoki Rendőrkapitányság épületében. Sörös Katalin, a siófoki áldozatsegítő pont ügyintézője közölte, hogy a nyári hónapokban havi 10-20 sértettel kerülnek kapcsolatba, többségüket meglopták.