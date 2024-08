Mire érdemes figyelni még a vásárlás során?

Az iskolaszerek vásárlásakor számos apró, de lényeges részletre érdemes odafigyelni, amelyek nemcsak a termékek tartósságát, hanem a gyermekek tanulási élményét is befolyásolhatják. A színes ceruzák esetében például a bél vastagsága és elhelyezkedése kritikus szempont. Érdemes olyan ceruzákat választani, amelyek bélvastagsága legalább 3 mm, mert az jó eséllyel nehezebben törik, és tartósabb, hosszabb élettartamot biztosít. Az is számít, hogy a bél megfelelően középen legyen, különben a hegyezésnél könnyen kitörhet. Emellett fontos, hogy milyen minőségű, és mennyi pigmentet tartalmaz a ceruzabél, hiszen ettől függ, hogy milyen intenzív lesz a színe, fedése. A ceruzabél keménysége is fontos szempont, mivel ha túl kemény a hegy, akkor jellemzően kevésbé intenzív színeket ad, illetve kellemetlenül karcos, ha pedig túl puha, akkor hamar elkopik.



„Az iskolaszerek tudatos választása nemcsak pénzügyi megtakarítást jelenthet, hanem hozzájárulhat ahhoz is, hogy a gyerekek a lehető legjobb eszközökkel induljanak neki a tanévnek. A vízfestékeknél a magas pigmentáltságot érdemes figyelembe venni, mert így élénkebbek a színek, illetve kevesebb festékre van szükség. Emellett az is fontos, hogy könnyen oldódjon. Ezek egyszerűen ellenőrizhetők: ha szárazon hozzáérünk, és a festék beszínezi az ujjunkat, “festékporos lesz”, akkor jó eséllyel megfelelően pigmentált és oldódik. A gyurmák esetében pedig a megfelelően puha állagút érdemes keresni, hiszen az segít a formázásban. Ezt akár csomagoláson keresztül megnyomással is lehet érzékelni. A radíroknál szintén fontos a tesztelés: egy jól megválasztott radír nem lehet túl kemény, hatékonyan eltávolítja a grafitot, miközben nem maszatolja össze a papírt” – mondja Lőrincz Bence.



További kreatív spórolási ötletekre lelhetnek a szülők a Nebulo iskolakezdés témájú blogbejegyzésében.



200-féle terméket gyárt a magyar családi vállalkozás



A Nebulo több mint négy évtizedes múltra visszatekintő magyar családi vállalkozás, amely mára a hazai iskolaszerpiac meghatározó szereplőjévé vált. A cég mindig is arra törekedett, hogy termékei egyszerre legyenek magas minőségűek, könnyen kezelhetőek és biztonságosak a diákok számára. Papír-írószer termékeik mind megfelelnek a legszigorúbb európai minőségi követelményeknek. Az 1986-ban debütált Nebulo kenőfejes folyékony ragasztó például nemcsak oldószermentes és biztonságos, de könnyen lemosható a bőrről és kimosható a ruhából, így a gyerekek is bátran használhatják.



„A Nebulo termékek fejlesztése során mindig a minőség, a könnyű használat és a praktikus felhasználás a fő szempontjaink. Büszkék vagyunk arra, hogy hazai gyártású termékeinkkel (kenőfejes ragasztók, gyurmaragasztó, kenőfejes tempera, valamint ecsettál és festőpaletta) nemcsak a magyar családokat, hanem a nemzetközi piacokat is sikeresen kiszolgáljuk. A kenőfejes temperánk például egy igazi magyar találmány, amely fejleszti a gyerekek finommotorikus képességét, és kreatív játékot biztosít számukra. Legutóbb pedig egy rajztanár segítségével innovatív, kompakt festőpalettát és ecsetmosó készletet terveztünk, és ma már gyártunk itthon. Célunk, hogy továbbra is bővítsük import és hazai gyártású termékpalettánkat, és innovációinkkal minél több család mindennapjait tegyük vidámabbá és színesebbé” – zárta gondolatait a Nebulo tulajdonos-ügyvezetője.



Az iskolakezdés jelentős kiadásokkal járhat, de a tudatos választás és a szakértői tanácsok követése révén ezek a költségek akár 30-40%-kal is csökkenthetők. A minőség megőrzése mellett is van lehetőség spórolásra, és ezt minden szülőnek érdemes kihasználni.