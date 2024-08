Bár augusztus vége felé közeledünk, a Balaton környékén a nyár még mindig tartja magát, köszönhetően a sorra érkező hidegfrontok ellenére is visszatérő hőhullámoknak. Pénteken a Balaton környékén jellemzően napos idő várható, csupán néhány fátyolfelhő zavarhatja meg időnként a tiszta égboltot. Esőre sehol sem kell számítani, miközben a nyugati és a Dunántúl északi részén élénkül a délies szél. A hajnali órákban 9 és 18 fok közötti hőmérséklettel indíthatjuk a napot, de délutánra a hőmérséklet 29 és 36 fok közé kúszik fel.

Hétvégi prognózis tovább melegszik az idő

A szombat tovább viszi a száraz, napos időt, ahol a délies szél több helyen megélénkülhet, különösen a Dunántúlon. A hajnal 12-21 fokos kezdete után a délutáni órákban 32-37 fokot mérhetünk, így a strandolásra és vízparti tevékenységekre tökéletes időt ígér. Vasárnap a hőmérséklet tovább növekszik, 33-38 fok között alakulhat, ami a Balaton partján különösen kedvező a vízi sportok és a napozás szerelmeseinek. Az északnyugati szél esti megjelenése frissítheti a levegőt, de a napsütés továbbra is dominál. Hétfőn egy újabb hidegfront érkezik, amely élénk, erős széllökéseket hozhat, de csapadékot nem okoz. A hőmérsékletek továbbra is magasak maradnak, a nyugati és északnyugati területeken 27-30 fok, míg más helyeken akár 38 fok is lehet. Ez a hidegfront sem hoz lényegi változást, az őszi időjárásra még várnunk kell. Nyitókép: DMA

